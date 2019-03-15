生理期沒來也會脹奶！8乳房徵兆小心...運動太激烈啦

▲除了生理期來臨前會乳房脹痛外，生活習慣也會影響。（圖／翻攝自pixabay）

記者謝承恩／綜合外電

奇怪？女孩的生理期還沒到，為什麼胸部仍會脹痛，還有些癢癢的？根據外媒《cosmopolitan》指出，當胸部發出腫脹的警訊時，除了是體內產生荷爾蒙改變，也可能是胸罩大小、飲食習慣、疾病造成的，以下有8個常見因素，千萬別輕忽。

1..咖啡喝太多

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愛喝咖啡的你，要小心了！加利福尼亞州杜克大學的一項研究顯示，咖啡因會導致胸部的血管擴張，導致腫脹、沉重的感覺，其中有61%的女性因減少咖啡攝取，使胸部疼痛的程度減輕，而有25%的女性胸部疼痛的感覺都消失了。

2.吃太多鹽了

攝取太多了鈉，水腫的不只有手腳！你的胸部也會跟著腫脹了起來，特別是愛吃鹹味零食、泡麵等加工食品，高鈉飲食除了讓身體浮腫外，血壓也容易上升，平常要盡量吃新鮮的全食、減少醬料攝取。

3.胸罩太小

如果你選了不適合自己的內衣，例如尺碼太小、內墊太多，很容易讓胸部、副乳溢出胸罩外，在造成腋下堆積出肉肉來，穿無袖上衣時，體態不美觀，皮膚也容易摩擦到鋼圈、衣物而脹痛、頸肩痠疼。如果開始胸部發癢，則要懷疑內衣是否沒洗乾淨，而導致真菌感染。

▲內衣罩杯太小，有可能會讓肉肉外溢腫脹。（圖／取自Pixabay）

4.快速減肥／增重造成的

當你開始減肥、增重時，胸部通常是最反應出變化的部位，由於咪咪們是由乳房與脂肪組織所構成的，在你體重上下浮動，很可能胸部也會跟著長大、縮小，根據每個人的體質不同，過程中很可能會伴隨著紅色明顯的妊娠紋，時間過了就會逐漸消退。

5.運動過度

上健身房鍛練時，小心別用力過猛！特別是鍛鍊胸肌時，姿勢不正確、乳房大的晃動、運動內衣不夠緊，都會讓胸部在鍛練後，產生腫脹疼痛感，盡量注意運動的強度、頻率不要太高，讓身體有足夠的時間復原，或是偶爾換做瑜珈等較舒緩的運動。

6.身體缺鐵

甲狀腺負責控制身體生長和新陳代謝，而鐵對甲狀腺是必不可少的營養素！研究人員發現，在女性飲食中添加碘補充劑，可以顯著減少受試者出現乳房疼痛的情形。然而若對甲狀腺健康有疑慮，仍需要進一步調查原因。

▲運動胸罩沒包好胸部，很容易造成乳房疼痛。（圖／取自librestock）

7.你懷孕了

在懷孕期間，乳房會開始逐漸增大，呈現腫痛、不舒服的感覺，乳頭會挺起，胸部會開始脹奶，甚至會提升好幾個罩杯，身體也逐漸為哺乳、養育做準備。

8.多囊卵巢綜合症、乳腺癌前兆

多囊卵巢綜合徵有許多明顯的症狀，包括不規則的月經，長出過多體毛、油性皮膚、冒痘痘，以及有體重增加的困擾。另外，有的患者會出現水腫、乳房脹痛的情形。至於乳房或腋窩出現腫塊、皮膚凹陷等症狀，要小心是否有罹患乳腺癌的可能，要進一步就醫檢查。