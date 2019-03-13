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好香好想吃！貓狗難擋「5油脂」誘惑...吃對毛髮更滑亮

點評:狗狗聞到油脂味會爆衝啦！
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▲▼。（圖／毛起來MaoUp提供）

文、圖／毛起來 MaoUp

無論人類或毛孩的食物中，脂肪都是不可或缺的成份！究竟脂肪有什麼功用？又有哪些常見的脂肪種類呢？讓我們一同認識脂肪吧！

● 脂肪有哪些功用？

脂肪含有高熱量，能夠增加飽足感。不但味道香濃讓毛孩為之瘋狂，攝取適量更能讓毛髮柔亮、皮膚健康。攝取不足時，毛孩會出現掉毛、皮膚乾燥的問題。但若攝取過量，反而會因為高熱量讓毛孩肥嘟嘟喔！

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▲▼。（圖／毛起來MaoUp提供）

● 常見脂肪－魚油

魚油含有ω-3不飽和脂肪酸，能減低心血管疾病的發生。其中豐富的 EPA 和 DHA 還能讓毛孩腦筋更靈活！

▲▼。（圖／毛起來MaoUp提供）

● 常見脂肪－豬油

豬油在常溫下呈白色油膏狀，屬於飽和脂肪酸。吃太多容易造成血脂、血壓過高，增加慢性疾病的風險。毛孩通常無法抗拒豬油的香味～可以少量加在挑食毛孩的食物內誘食。

▲▼。（圖／毛起來MaoUp提供）

● 常見脂肪－植物油

植物油的色澤淡黃透亮，聞起來不會有油耗味。其中，橄欖油與亞麻仁油更富含維生素 E ，能幫助毛孩對抗老化。橄欖油與亞麻仁油遇到高溫就會流失營養，請多留意烹調方式喔！

▲▼。（圖／毛起來MaoUp提供）

● 常見脂肪－牛油

牛油味道香濃，通常毛孩都非常喜愛。但牛油屬於飽和脂肪酸，所含膽固醇也較高，不建議多食用！

▲▼。（圖／毛起來MaoUp提供）

● 常見脂肪－雞脂

雞脂與豬油、牛油相同，都是從動物身上提煉出來的食用油。雖然香氣誘人，還是不建議食用過多喔！

▲▼。（圖／毛起來MaoUp提供）

原來油脂的功用這麼多！只要飼主用心挑選優質油脂來源，就能讓毛孩的毛色柔亮又健康喔！

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《本文經 毛起來 MaoUp 同意，未經授權，請勿轉載拷貝！》

關鍵字： 寵物健康 狗健康 貓健康 汪星人 喵星人 油脂 毛髮 毛起來 MaoUp
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