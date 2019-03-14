2碗就爆鈉！營養師：這4種湯「鹽量最高」好傷腎　有你愛喝的？

點評: 小編不喝湯了！哼



▲營養師發現這4種湯品含鹽量最高，你愛喝的上榜了？（圖／豐原醫院提供，下同）

記者李佳蓉／綜合報導



大多數的國人都愛喝湯，尤其難逃熬燉數十個小時的高湯，續碗加湯也是很常有的事情，但營養師警告，其實湯裡頭隱藏「高鹽」陷阱，一天只要喝上2碗即超過一整天鹽分建議攝取量。其中也列出「4種含鹽量」最高的湯品，小心喝多了容易引發水腫還會造成腎功能負擔。

台中豐原醫院營養師張秋密表示，國人每日鹽分建議攝取量為6公克，而坊間的湯頭鹽分量約在1～3公克間。該院特別將15種湯品分別以200c.c.容量進行實驗，結果發現牛肉湯、排骨酥湯、酸辣湯和泡麵湯等4種湯品，含鹽量高達2.4公克，若業者供應量為一碗400c.c.，民眾光喝一碗湯就達4.8公克的鹽量，更別說續湯的鹽量有多高了。



▲高鹽量湯品喝多容易造成腎臟負擔。

張秋密指出，由於鹽分須由腎臟進行代謝，因此提醒本身患有腎臟病、心血管疾病或肺病患者，若鹽分攝取過量，容易造成血壓升高，加上喝湯後容易口渴，此時若再喝水，則會造成水分滯留體內，而增加心、肺負擔，導致腎臟功能負擔更加嚴重。

請繼續往下閱讀...

因此張秋密建議，民眾在外喝湯時，別再加烏醋、辣椒醬、酸菜調味，每餐則以半碗約100c.c.淺嚐即可，減少續湯習慣。若是在家自行烹煮，可多採用白醋、番茄、香菜、香菇及海帶等食物熬煮，並以酒、蒜、薑、胡椒、八角和花椒等低鹽佐料調味，同時少量的使用鹽，以減少腎臟負擔。