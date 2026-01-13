男生牽手就濕了　醫揭密「興奮透明膠水」

▲醫師說，各位純情男子、資深老司機們，你們一定有過這種經驗，跟喜歡的女生約會、牽牽小手，內褲卻濕了一小塊。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者陳俊宏／綜合報導

泌尿科醫師蘇信豪表示，男生和女生牽個手就「濕」了？揭密興奮時流出的那滴「透明膠水」，其實是「尿道球腺液」，就像是「先遣部隊」，負責潤滑尿道，讓後面的精兵（精液）可以順暢通行。

蘇信豪12日在臉書說，各位純情男子、資深老司機們，你們一定有過這種經驗，跟喜歡的女生約會、牽牽小手，明明還沒「發射」，內褲卻已經濕了一小塊，摸起來還黏黏的，這時男生心裡是不是開始慌，「慘了！我是不是早洩？這是前列腺液嗎？還是精液外漏？」

蘇信豪分享關於「男性液體」的3個冷知識：

1、那個透明液體是「尿道球腺液」！

它不是前列腺液，也不是精液喔！它就像是「先遣部隊」，負責潤滑尿道，讓後面的精兵（精液）可以順暢通行。所以流這個是正常的生理反應，不用太緊張！

2、精液裡面其實「精蟲」只占一點點？

沒錯！很多人以為蛋蛋（睪丸）裡面裝滿了精液，其實蛋蛋只負責製造精蟲，占精液總量大概2%~5%而已。精液真正的主力軍其實是：

儲精囊液：占約60%

前列腺液：占約30%~40%

所以如果你做了前列腺切除手術，精液量確實會變少、甚至乾掉喔！

3、結紮後射出來的是什麼？

結紮只是把輸送精蟲的「輸精管」截斷，就像剛剛說的，精蟲只占5%，所以結紮後，射精量幾乎沒變，一樣有快感，一樣有液體，只是裡面 「沒有蟲」 了！這就是最乾淨、最安全的避孕方式。