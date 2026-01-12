年輕妹喊好癢！兩耳炸出「毛茸茸一整片」醫看傻　壞習慣害發霉了

▲醫師以內視鏡一看，「毛茸茸一片」瞬間炸出，讓他當場看傻。（圖／黃士倫醫師授權提供，未經同意請勿任意翻攝）

記者李佳蓉／採訪報導

拿棉花棒、耳扒子掏耳朵，一陣陣酥麻感讓人欲罷不能，當心這動作害耳朵長菇！醫師黃士倫分享驚悚案例，一名年輕女子因有挖耳朵習慣，近期感覺雙耳搔癢又悶塞，就醫一照內視鏡，竟發現耳道內炸滿「毛茸茸類似香菇」的菌絲，確診為「耳黴」。醫師示警，耳屎挖太乾淨未必是好事，曾有患者因此讓蟑螂「暢行無阻」鑽到耳膜深處。

宥苗診所院長黃士倫在粉專《黑倫醫師x健康諮詢》指出，該名女子半年前就曾因外耳道發炎求診，當時經過幾次治療已痊癒。直到最近兩耳不適，就診透過內視鏡檢查，畫面讓人頭皮發麻。他接受《ETtoday健康雲》採訪時指出，患者沒事就愛用各種工具掏耳朵，推測是器械被汙染或是反覆外耳道感染，容易導致耳道自我免疫力下降，進而合併多重菌種感染所致。

[廣告]請繼續往下閱讀...

許多人好奇「耳屎到底要不要挖」？黃士倫曾衛教說明，醫學上稱耳屎為「耳垢」，正常情況下只會存在於外耳道外1/3處，且具有「向外自清」的作用，能自己向外排泄，因此不需要刻意清理。當民眾用棉棒挖呀挖，反而容易將耳垢越推越深，甚至推往耳道最深處的耳膜。

▼醫師警告，耳朵千萬別自己亂挖。（示意圖／記者李佳蓉攝）

若遇到耳垢栓塞，黃士倫建議，請找醫師用機器吸出，或在耳鏡下夾取；若栓塞太硬太結實，則需連續點幾天軟化耳垢劑，再回門診處理，千萬別到美容院挖耳朵，恐因掏耳器械不潔，造成耳黴感染；或因常挖外耳道，引發外耳慢性發炎等後遺症。

耳屎挖太乾淨慘了 小強無阻鑽耳膜

除了感染風險，耳屎挖得太乾淨也是大忌。黃士倫分享，曾處理過一名患者，因耳朵清理得非常乾淨，缺乏耳垢屏障，導致一隻小蟑螂暢行無阻，一路鑽到耳道最深處的耳膜。

黃士倫提醒，常見的非昆蟲異物包括棉花、衛生紙、項鍊珠珠等；若是露營時被昆蟲入侵耳朵，千萬別亂挖，處理方式是先從耳外灌入甘油、嬰兒油，將昆蟲窒息，再由醫師用器械夾出。他強調，耳朵一旦有異物要立即處理，免得造成外耳炎、耳膜穿孔或出血，「耳朵的問題是少挖少毛病，常挖毛病多。」