病人「早餐吃1顆水煮蛋」醫一聽笑了！　揭每日完美攝取量





▲醫師認為，若本身不是「吃很多膽固醇數值就會升高」的族群，一天可攝取4～6顆蛋。（示意圖／Pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

雞蛋是許多人公認的營養早餐首選，方便又健康。家醫科醫師李思賢指出，每天都會聽到門診患者自豪地說：「醫生，我早餐會吃一顆水煮蛋。」這讓他聽了總是笑笑地回應「很好」，但也忍不住提醒其實可以再多吃一點。他透露，雞蛋是自然界的超級蛋白質來源，一天吃4～6顆都是可以接受的範圍，單吃一顆遠遠不夠。

李思賢醫師在粉專分享，雞蛋幾乎是自然界中找不到第二種能擁有如此高營養密度與豐富度的食物。除了每顆含有6～7克的蛋白質外，還囊括了脂溶性維生素A、D、E、K，以及B群和一般食物難以攝取到的硒。

許多人因擔心膽固醇而選擇「只吃蛋白、不吃蛋黃」，李思賢則強調，蛋白僅提供純粹的優質蛋白，蛋黃才是「營養密度的核心」。蛋黃富含對細胞膜結構、神經傳導至關重要的「膽鹼」，對老人與小孩不可或缺，且雖然膽固醇高，但同時含有卵磷脂，有助乳化脂肪與代謝，「捨棄蛋黃，對我來說等於捨棄了這顆雞蛋大部分的價值。」

▲屬於「超級蛋白質來源」的雞蛋，一天能吃幾顆？民眾都相當好奇。（示意圖／取自librestock網站）

至於一天到底能吃幾顆蛋？李思賢在過往的衛教文章中提到，根據美國飲食指南，每公斤體重建議攝取1.2～1.6公克的蛋白質。以他個人體重換算，一天甚至可以吃到10顆蛋，但他通常不會這麼做，理由是「只吃雞蛋太容易飽了，會吃不下其他營養食物」，而一天吃4～6顆都是可以接受的。

李思賢進一步解釋，對於那位早餐吃一顆水煮蛋的患者，他之所以會建議多吃一點，是因為一顆蛋的蛋白質僅6～7克，對於消化功能剛發展的嬰兒，或是消化功能退化的長輩而言，「1顆雞蛋能吸收的蛋白質絕對是連這個量都不到」。

不過，李思賢也提醒，若民眾屬於「吃很多膽固醇數值就會升高」的特殊體質，仍要注意膳食膽固醇的攝取。至於如何得知體質？他建議只能多檢驗、觀察自身膽固醇與飲食的關係，若行有餘力，進行膽固醇基因檢驗是更建議的方式。