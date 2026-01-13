ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

常說「2字」是失智警訊！醫示警：每周出現3次快掛號

▲▼示意圖,生活,老人,照顧,陪伴,移工,外籍,陪伴,醫院,醫護（示意圖／123RF）

▲台灣有38萬人失智，要小心語言障礙平均比記憶衰退早2至3年出現。（示意圖／123RF）

記者李佳蓉／綜合報導

台灣已邁入超高齡社會，失智人口持續增加，根據統計已超過38萬人。重症科醫師黃軒示警，大腦退化最早會影響語言功能，若發現家中長輩說話變得很空泛，且一直說「然後…然後…」，小心已是阿茲海默症的前兆。醫師提醒，語言障礙平均比記憶衰退早2至3年出現，若觀察到長輩說話出現「5大異常模式」，且每周發生3次以上，建議快就醫。

黃軒醫師在粉專發文指出，阿茲海默症是一種常見的神經退行性疾病，台灣罹此病患者已超過10萬人，且有持續增長的趨勢。由於早期症狀不明顯，許多患者確診時已進入中期。美國神經學期刊研究指出，大腦語言網絡涉及顳葉、額葉等多個區域，「語言障礙」通常比記憶衰退更早出現，透過觀察日常對話，能提早發現異常。

黃軒列出阿茲海默症早期的「5種語言異常」，民眾在家就能自我檢測：

1.詞窮現象：想不起具體名稱，用模糊詞取代。例如想不起「雨傘」，會說「那個…下雨用的東西」。若請家人描述「眼鏡」，需超過5秒或只能用替代詞，建議就醫。

2.分類錯亂：大腦負責分類的區域活化降低，導致混淆物品屬性。例如將「智慧型手機」稱為「小電視」，或把「桌子」叫成「椅子」。

3.敘事簡化（常說「然後」）：因額葉功能退化導致語言組織能力下降，患者使用連接詞頻率比常人高3倍。例如描述行程時會說：「我去公園，『然後』走路，『然後』看到花，『然後』回家。」若長輩說話缺乏細節，滿口都是「然後」，可能是警訊。

4.逃避指令：大腦無法規劃多步驟任務。當被問到「如何使用微波爐」或「泡咖啡」等流程時，患者會轉移話題說：「現在的機器太複雜了！」若跳過關鍵步驟，應提高警覺。

5.專業詞彙流失：原本身懷絕技的人突然「忘本」。例如擅長烹飪者說不出「汆燙」，改說「用熱水弄熟」；資深編輯忘記「校對」術語。這屬於語意型失智症特徵。

不過，偶爾講錯話也不用過度恐慌。黃軒強調，語言異常需持續6個月以上才具臨床意義，單次失誤可能只是正常老化或太焦慮。但若發現家人每周出現3次以上語言錯誤，甚至無法完成基本對話測試，就屬於中高度風險，建議盡快至神經內科進行評估。

關鍵字： 失智症 阿茲海默症 黃軒醫師 語言障礙 大腦退化 早期症狀

