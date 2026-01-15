26歲女「每天2杯手搖飲」一輩子洗腎！醫嘆：腎壞70%前都沒症狀

▲手搖飲中的果糖代謝產生的尿酸，會像「碎玻璃」一樣摩擦腎小管。（示意圖／ETtoday資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

不少人仗著年紀輕就揮霍健康，小心腎臟提早「登出」！醫師洪永祥分享一起令人惋惜的案例，一名26歲上班族為了拚業績早出晚歸，每天靠著喝2杯手搖飲來排解壓力，近半年出現臉部浮腫，卻總以為是熬夜所致。直到某天深夜加班，她突然感到「肺部像溺水」一樣喘不過氣，緊急送醫才發現腎功能已完全衰竭，必須終身洗腎。

腎臟科醫師洪永祥在粉專指出，上述女患者正值愛美、打拚未來的年紀，生活除了壓力，就是靠每天2杯手搖飲來排解。事發當晚被同事送往急診時，當時擔任總醫師的他看完抽血報告，語氣沉重地告知趕來的母親：「她的腎功能已經完全衰竭，尿毒素指數破表導致肺水腫，現在必須立刻插管、緊急洗腎，否則會有生命危險。」

洪永祥回憶，那一刻，原本還擔心工作做不完的女子，臉色瞬間變得比病床單還白，母女倆在急診室走廊抱頭痛哭。媽媽心碎拍著女兒的背哭喊：「妳才26歲啊，以後的日子要怎麼辦？」女子也淚流滿面問醫師：「我只是愛喝飲料、愛熬夜，我還這麼年輕，為什麼我的腎臟就這樣沒了？」

▼女子才26歲就得終身洗腎，令人難以接受。（示意圖，非本新聞當事人／門諾醫院提供）

洪永祥解釋，後續檢查發現女子多年前就已有蛋白尿，推測是慢性腎絲球炎卻未經治療，加上長年熬夜、愛喝飲料，才釀成這場不可挽回的悲劇。他示警，現代人的精緻飲食與忙碌生活，正在對先天不良的腎臟進行「雪上加霜式的集體謀殺」。在導致年輕人腎衰竭的5大生活習慣中，「含糖飲料當水喝（高果糖糖漿）」絕對是傷腎第1名的元凶。

「台灣手搖飲文化是年輕洗腎者的集體夢魘。」洪永祥分析，高果糖飲料在任何年紀都是大忌，除了造成肥胖與糖尿病，根據研究證實，果糖代謝產生的尿酸，會像「碎玻璃」一樣摩擦腎小管，引發慢性間質發炎。

不只含糖飲！熬夜、重鹹也傷 醫：腎臟沒有備份檔

除了含糖飲料之外，洪永祥也列出其他4項傷腎壞習慣。包括「長期熬夜」會影響腎臟夜間調控血壓與排毒的功能；健身族群若攝取「極端高蛋白飲食」，恐造成腎絲球超濾過壓力；「濫用止痛藥與成藥」會導致腎臟血流量驟降，如同腎臟裡的小型海嘯；以及「重鹹、重口味飲食」，加工食品中的高磷與高鈉會直接造成腎臟發炎。

「你的腎臟沒有備份檔！」洪永祥語重心長地勸戒，這篇文章不是為了嚇人，而是為了救年輕人的腎。腎臟是極度沉默的器官，在壞掉70%之前，可能都不會出現疼痛或症狀。一旦它決定登出，人生將從彩色變黑白。他呼籲民眾，從今天起放下手中的手搖飲、多喝白開水，別讓一時的口腹之慾毀了下半輩子。