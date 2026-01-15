台中榮總認「醫師違規放廠商進手術室」　衛福部：最高可罰50萬

▲衛福部醫事司司長劉越萍。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

台中榮總神經外科醫師遭爆放任「無照廠商」執刀手術，衛福部要求一週內提交報告，今（15）日為最後期限。醫事司長劉越萍表示，中榮強調下班前會壓線提交報告，而院長初步口頭回報，坦承其中一名醫師確定違規，手術時「未報備」讓廠商進入手術室，但沒有涉及操刀；衛福部將於收到報告後「輔導訪查」。

週刊報導指出，台中榮總3名神經外科醫師長期放任不具醫護執照的醫療器材廠商業務人員，直接進入手術房內為病患執刀，時間至少長達3年以上。中榮已成立專案小組釐清真相，台中市衛生局也派員稽查並彙整相關情資後，移請台中地檢署偵辦；衛福部則行文台中榮總，要求一週內提出初步報告。

劉越萍今日受訪表示，台中榮總院長初步報告，確定有其中一名醫師在12月的手術有讓廠商進入手術室，但沒有依照中榮規範進行登記報備，這部分確實有些問題，不過廠商進入主要是指導並沒有進行手術。

劉越萍表示，若院方所述屬實，就不涉及《醫師法》的密醫問題，但仍涉及違反《醫療法》第62條醫療機構管理不善可以開罰5萬以上、50萬以下罰鍰，並可以連續處罰。

衛福部長石崇良日前強調，如果中榮管理上有很大的問題，不排除需重新評鑑。對此，劉越萍指出，目前其他遭指控醫師狀況還不清楚，還需等待報告釐清，但是衛福部已經在邀集相關委員，準備對醫院進行「輔導訪查」，預計需一至兩個月後才能做完整狀況說明。

因應醫療科技日新月異，廠商進入手術室恐怕難以避免，石崇良已要求醫事司要在6個月內制定「手術室指引」。劉越萍表示，現在正好面臨即將農曆春節及寒假，邀集專家不易，預期農曆年後才能進行第一次會議。至於相關管理方向，包含哪些人可以進入手術室、廠商在哪些情況下可以進入，允許進入區域在哪些區塊，還有如何分辨院內院外人士，就有醫院建議以顏色來管理，用手術服顏色來區分等。