男友激情舔耳「口水灌入」！她隔天痛爆像腦裂　醫搖頭：太濕了

▲男友激情舔耳「口水還流進去」，害得她外耳道發炎痛到爆，差點蜂窩性組織炎。（示意圖／免費圖庫pexels）



記者李佳蓉／採訪報導

情侶間的情趣竟慘變悲劇！一名女網友分享，被男友「忘我舔耳」後，隔天害得她耳朵劇痛，就醫檢查確診為細菌感染引起的「外耳道發炎」，甚至險惡化成蜂窩性組織炎，最後服用5天抗生素才康復。對此，開業耳鼻喉科診所院長陳亮宇坦言「被舔到太過潮濕真的少見！」並示警人類口水細菌多，若耳道有傷口又潮濕，確實可能引發嚴重感染。

原PO在Dcard還原當時慘況，她第一次被舔耳朵，男友太投入口水還流進耳朵深處，隔天醒來不僅「一路從耳朵痛到腦子，像要裂開」，臉和耳朵的連接處更是發燙紅腫。就醫後，醫師警告她若不處理，恐演變成蜂窩性組織炎。她無奈表示，不僅挨了一針，還領了抗生素與止痛藥回家苦吞5天。

原理如同「游泳耳」 醫坦言：被舔到太濕真的少見

針對此特殊案例，陳亮宇醫師接受《ETtoday健康雲》採訪時分析，這類狀況雖少見，但原理如同「游泳耳」。他推測女網友的外耳道皮膚可能原本就有微小傷口，加上人類口水細菌量極高，當耳道充滿水分、長時間處於潮濕狀態，酸性保護層（pH值）遭破壞，細菌就會趁虛而入造成感染，甚至引發蜂窩性組織炎。

陳亮宇舉例，當水分殘留在耳道中，尤其是泳池水或湖水若不乾淨，更容易帶入病菌；另外像是氣候因素，如居住在潮濕、悶熱的環境，或運動後大量出汗且未擦乾，耳道環境過於潮濕，細菌或黴菌得以大量繁殖。