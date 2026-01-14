倉庫驚見「過期8年」雞排　高雄業者遭罰30萬

▲食藥署去年聯合各地方衛生局執行「114年度輸入業登錄情形查核專案」。（圖／食藥署提供）

記者趙于婷／台北報導

食藥署今公布「114年度輸入業登錄情形查核專案」，總計有9家業者不合格。其中高雄的「東侯實業股份有限公司」有35件、925公斤產品過期仍存放在倉庫，雞排在民國106年8月28日就到期，去年查獲時已過期近8年，合計開罰30萬。

食藥署去年聯合各地方政府衛生局於2月1日至10月3日執行「114年度輸入業登錄情形查核專案」，共計查核230家輸入業者，稽查項目包含食品業者登錄、一級品管、追溯追蹤、逾期食品、食品良好衛生規範(GHP)準則、產品責任險及來源文件保存等項目。

其中3家業者未訂定食品安全監測計畫、3家業者未實施強制檢驗、1家業者未建立追溯追蹤系統經限期改善，複查仍不合格、1家業者查獲追溯追蹤電子申報不實、1家業者查獲逾期食品，上述違規業者皆已由轄管衛生局依法處辦，共計裁處54萬元。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，「東侯實業股份有限公司」總計有5種類型（合計35件、925公斤）產品過期，包含肉品、油品、醬料、麵製品、蔬果跟水產加工品，每類各罰6萬，總計開罰30萬，過期產品中有雞排已經過期近8年，仍存放在倉庫裡，但都沒有流入市面。

食藥署提醒，食品輸入業者，應遵守食安法相關規定，並落實衛生自主管理、食品業者登錄及一級品管（食品安全監測計畫及強制檢驗）規定等措施。