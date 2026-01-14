男性「沉默殺手」　早期幾乎無症狀

▲醫師說，攝護腺癌的可怕之處在於「早期通常沒有症狀」。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者陳俊宏／綜合報導

泌尿科醫師呂謹亨提醒，攝護腺癌（Prostate Cancer）是目前男性常見的癌症之一，由於早期幾乎沒有症狀，常被稱為「沉默的殺手」，其中年齡增長是最大的風險因子。

呂謹亨在臉書說，然而，隨著醫療進步，只要早期發現，攝護腺癌的治癒率與存活率都非常高，帶您了解攝護腺癌的成因、症狀、治療，以及如何透過生活習慣來預防。

一、 為什麼會得攝護腺癌？（常見原因與高危險群）

1、年齡增長

這是最大的風險因子。50歲後發生率快速上升，70歲以上更為常見。

2、家族遺傳

如果父親或兄弟曾患有攝護腺癌，個人罹患風險會提高2～3倍。

3、飲食習慣

長期攝取高脂肪、高熱量、紅肉（牛、羊、豬），以及缺乏纖維素的飲食習慣。

4、種族與環境

雖然歐美發生率較高，但近年來隨著飲食西化，亞洲男性的發生率正逐年攀升。

5、荷爾蒙因素

與體內雄性激素（睪固酮）的刺激有關。

二、身體發出的警訊（常見症狀）

攝護腺癌的可怕之處在於「早期通常沒有症狀」，當腫瘤還侷限在攝護腺內時，患者通常感覺不到異狀。

1、中期症狀（當腫瘤壓迫尿道，症狀與攝護腺肥大類似）

頻尿、夜尿

排尿困難、尿流變細、尿不乾淨

急尿

排尿時有疼痛感或灼熱感

2、晚期症狀

血尿或血精（精液中帶血）

骨頭疼痛：最常見轉移至骨盆、脊椎、肋骨，造成劇烈背痛或髖關節痛

下肢水腫、體重莫名減輕、貧血

重要觀念：出現排尿困難不一定是癌症，也可能是攝護腺肥大，但出現上述症狀務必就醫檢查。

三、 如何診斷與檢查？

建議50歲以上男性（若有家族史則建議45歲起），每年進行以下篩檢：

1、PSA血液檢查（攝護腺特異抗原）

抽血檢測指數，若數值異常升高，需進一步評估。

2、肛門指診（DRE）

醫師透過手指觸摸攝護腺的大小、硬度及是否有硬塊。

3、切片檢查

若上述兩項檢查異常，醫師會安排超音波導引切片，這是確診癌症的唯一標準。

四、 治療方式有哪些？

攝護腺癌的治療發展非常成熟，醫師會根據癌症的期別、患者的年齡及健康狀況來決定治療策略：

1、根除性手術

適用於未轉移的攝護腺癌，首選達文西機械手臂切除整個攝護腺，根除癌細胞。

2、海扶刀

適用於早期攝護腺癌，避免漏尿及影響性功能。

3、放射線治療

透過高能量射線殺死癌細胞。

4、荷爾蒙治療

降低體內雄性激素濃度，「餓死」癌細胞。

5、化學/標靶治療

當荷爾蒙治療失效或是癌症已廣泛轉移時使用。

五、預防與保養（飲食與生活指南）

雖然年齡與遺傳無法改變，但我們可以透過「吃」與「動」來降低風險：

1、飲食建議

茄紅素（Lycopene）：番茄（煮熟後更好吸收）、西瓜、紅心芭樂。研究顯示茄紅素有助於保護攝護腺。

十字花科蔬菜：花椰菜、高麗菜、芥藍菜。

豆類製品：黃豆、豆漿、豆腐（富含異黃酮）。

微量元素硒（Selenium）：堅果類、大蒜、洋蔥。

綠茶：兒茶素具有抗氧化作用。

2、避免與減少

減少動物性脂肪（紅肉、肥肉、奶油）。

少吃高糖、高油炸食物。

戒菸、限制飲酒。

3、生活習慣

維持規律運動： 肥胖會增加攝護腺癌進展的風險。

多曬太陽： 適度補充維生素 D。

呂謹亨提醒，早期篩檢是關鍵，攝護腺癌若是早期發現（第一、二期），5年存活率甚至可以超過99%，因此不要因為害羞而逃避檢查；如果您有排尿上的困擾，或年滿50歲尚未做過篩檢，請儘早諮詢泌尿科醫師。