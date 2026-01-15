飲酒過量「染疫死亡風險增1.5倍」　研究：打疫苗保護力也會下降

▲酒癮會降低免疫力，研究證實不僅感染COVID-19的機率變大，死於感染的風險也上升。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者邱俊吉／台北報導

全球約24億人有飲酒行為，其中約12%有酒精成癮問題。國內最新大型研究顯示，酒癮族群感染COVID-19的機率是一般人1.2倍，死於感染的機率則為1.5倍，且即使有接種疫苗，感染、住院與死亡風險仍明顯偏高，再次凸顯酒喝多對於健康的嚴重威脅。

台北市立聯合醫院和平院區感染科主任顏永豐說，過量飲酒會削弱免疫系統，增加感染機率，且恐誘發「血管張力素轉換酶」過度表現，提升COVID-19的易感性，但以往關於酒精使用與COVID-19感染風險之間的關聯性，仍缺乏充分的研究證據。

為釐清酒癮和COVID-19的實際關聯，北市聯醫研究團隊整合疾管署COVID-19通報資料，另串接健保資料庫，進行大數據分析，結果發現，酒癮族群感染COVID-19的風險是無酒癮者的1.2倍；進一步依年齡、性別等差異進行分析，發現此趨勢在50歲以上、女性中更為明顯。

研究也發現，即使完成COVID-19疫苗接種，酒癮族群的感染風險仍高於同樣接種疫苗的一般人，顯示疫苗保護效果可能因酒精過量攝取而降低。

從整體觀察感染後病程，發現酒癮族群的住院、死亡風險，分別是無酒癮者的1.3倍及1.5倍，可見酒精會影響人體感染COVID-19的抵抗力。

研究團隊成員、北市聯醫松德院區一般精神科主治醫師郭千哲說，已知過量酒精使用會降低糖尿病、癌症及心血管疾病的治療效果，此研究進一步證實其對COVID-19同樣有實質影響，建議未來在傳染病防治與疫苗策略規劃上，應將酒癮族群納入優先關注對象，對於提升全民抗疫成果可望有明顯助益。