臉和錢非重點！女公認「最討厭男生Top5」　網淚推：難怪沒人要



▲其實女生沒那麼膚淺，母胎單身到現在的男生，可能是個性上出了問題。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／綜合報導



男網友們你也常常納悶，明明自己長得還不錯，有穩定收入及存款，卻苦嘆交不到女朋友？甚至有許多魯男，把母胎單身的原因歸咎於女生看臉又愛錢，卻鮮少檢討一下自己，原因究竟出在哪？網紅《那個女生 Kiki》透過IG調查出數百位女性意見，統整出「最讓女生反感的男生類型Top5」，有男網友看完崩潰：「難怪我沒人要」。

Kiki透過IG調查數百位女性意見，發現女生不是只看臉、看荷包深淺，她們更在乎的是男生個性和面對生活的態度。她也奉勸萬年單身的男網友，可參考一下「最讓女生反感的男生類型Top5」，看看自己問題出在哪？

第5名：媽寶

有句話說「百善孝為先」，懂得孝順是好事，但萬事都聽媽媽的可能賠上一輩子的愛情！Kiki說，媽寶沒主見，做個小選擇都得問媽媽，遇到事情「我媽說怎樣...我媽說怎樣...」還會被牽制很多。很多女生不喜歡媽寶的原因，在於工作已經太累，若連談戀愛都要照顧這大男孩，讓人覺得沒擔當，無法託付未來。

第4名：緊迫盯人／死纏爛打

很多男生還沒交往就過度關心，讓人感到難以喘息？Kiki說，還不是男朋友，就瘋狂傳Line問女生「在哪？吃飯了嗎？睡了嗎？」，幾分鐘未回，就再逼問「妳為什麼不回我？」只會讓女生覺得你很煩。尤其追求期間非常黏人，即使被拒絕仍窮追不捨，守在對方家門外，跟蹤對方回家，都讓人覺得不舒服。

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▲你也是肆無忌憚的愛說髒話、開黃腔的人嗎？（圖／取自《那個女生Kiki》Youtube）

第3名：愛講髒話／開黃腔

Kiki認為，髒話偶爾講還好，但不懂得看場合，或是口無遮攔狂飆髒話，就會讓人感覺沒禮貌、脾氣暴躁；此外，開黃腔也讓女生受不了，「女生覺得男生自己私底下講講，女生沒聽到就算了」，但若不論場合裡有沒有女生，或沒想過他人的感受大肆講黃色笑話，自以為幽默好笑，會讓人感覺不被尊重又噁心。

第2名：油腔滑調

和穩重相反的「吊兒啷噹」類型站上女生反感類型第2名，Kiki指出，態度輕浮又沒安全感，講話還不會看臉色，給人白目的感覺。當別人想要認真談論一件事，對方卻不能好好認真聽，還做出屁孩舉動，真的很討人厭。

第1名：自以為是

有些男生就屬自大高傲愛出風頭類型，常把自己說得厲害，但卻根本做不到！Kiki無奈，有的男生覺得自己超帥，身邊女生都很仰慕自己，但事實上卻沒人認為，當沒人相信他還會「見笑轉生氣」。平常愛亂嗆人，批評女生長得醜、身材不好，卻從未檢討自己。

另外，Kiki還指出，有些男生狂炫耀自己很有錢，孰料女生卻對這種「不謙虛」的態度很反感，給人一種財大氣粗的感覺，千萬別讓你的加分特質變扣分，自信過了頭，反而會讓女生紛紛遠離。



網友看完後哭哭表示：「難怪我沒人要」、「已自暴自棄XDD﻿」、「說的很好」、「我是第四名那個，太關心對方，反而讓對方覺得很煩」、「滿有道理！應該說不管男生或女生！有這五點的人都基本上會讓別人覺得母湯」。但也有網友無奈：「男生長的矮，條件個性在好都沒用」、「罵髒話...那為什麼一堆89還交得到女友...」﻿、「這社會很殘酷 絕大多數都是看錢 少部分才看個性﻿」、