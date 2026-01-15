40歲女戒菸2年沒不適　篩出右肺長小顆「毛玻璃結節」確診肺癌

▲LDCT檢查發現陳小姐右側肺部有一顆1.2公分大的毛玻璃結節 。（圖／台北慈院提供）

年約40歲的陳小姐過去有抽菸習慣，近2年戒掉，日前身體雖無不適，但符合公費低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢條件，決定去檢查，結果在右肺發現一顆約1.2公分的毛玻璃結節，經手術切除後，病理檢查確診為肺癌；醫師說，此案例凸顯即使已戒菸且無症狀，仍可能有早期肺癌，民眾不能輕忽。

台北慈濟醫院胸腔外科主治醫師洪嘉聰說，陳小姐平時定期留意自身健康狀況，此次經LDCT 篩檢後轉介而來，隨後以單孔胸腔鏡微創手術切除病灶，病理證實為肺腺癌第一期，術後恢復情形穩定，目前持續定期回診中。

洪嘉聰表示，根據衛福部癌症登記資料，肺癌已連續43年高居國人癌症死因首位，早期常無明顯症狀，多數患者是在疾病進展後，才出現咳嗽、咳血或呼吸不適等警訊，僅憑身體感覺往往難以及早發現，是否接受篩檢成為早期發現的關鍵。

針對篩檢工具，洪嘉聰說，傳統胸部X光為2D平面影像，對體積小或位置隱蔽的病灶辨識能力有限；一般劑量電腦斷層雖解析度較高，但輻射劑量相對偏高，不適合作為篩檢；相較下，LDCT以較低輻射劑量，從多角度掃描胸腔並重建立體影像，更有助於偵測微小肺結節。

數據顯示，傳統胸部X光僅約7%受檢者會出現疑似異常影像，而LDCT初次篩檢的陽性比例可提升至24%左右，有助患者在尚未出現症狀前即接受治療。

洪嘉聰也說，現今早期肺癌的主流治療為單孔胸腔鏡手術，僅需在側胸開一個約2至3公分的傷口，即可完成病灶切除與縫合；若屬高齡或肺功能較差者，則可考慮冷凍消融治療，在影像導引下破壞癌細胞結構。只要能早期確診、及時治療，肺癌5年存活率可達9成，復發率約2至3成。