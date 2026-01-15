O型血拉警報！全台血液庫存偏低　春節前還需24萬袋血

▲台灣血液基金會115年捐血月記者會。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

每逢年節前後，較容易發生血源短絀的狀況。根據血液基金會最新統計，目前國內整體血液庫存偏低，其中又以O型血僅4.7天最不足。由於農曆春節假期長，今年更長達9天，血基會按照慣例會先儲存足夠的血液庫存量，加上每天可能使用量，到除夕為止仍不足24萬袋血，呼籲民眾踴躍捐血。

血液基金會今（15）日舉辦115年捐血月記者會，台灣血液基金會公關處處長黎蕾分析，近期天氣寒冷，影響民眾捐血情況，但另一方面病人用血又增加，讓血液庫存偏低，目前A型、B型、O型等3種血型血液庫存明顯不足，尤其是O型全台僅有4.7天，若低於4天恐怕就有點危機狀態。

因應年節假期長，出國旅遊者增加，此時天氣多變，感冒民眾增加，種種原因，使得捐血的人數大幅減少。但需要用血的病人卻不能放假，春節假期長，捐血中心要儲存足夠的血液庫存量，才能供應此時的醫療需求，每年的農曆年節前一個月是為「捐血月」，藉此提醒民眾，捐血救人不能停止。

黎蕾分析，平時血液安全庫存希望維持至少7天用量，但此次春節假期長達共9天，估計到除夕前一天必須把庫存血液拉到10天以上，若以每天用血將近7千袋換算，這一個月必須募集24萬的血袋。

不過，過年期間可能有些捐血點會暫停。黎蕾指出，每個捐血中心應該都還是有固定1至2個捐血單位，尤其是因為分離術血小板只有5天效期，因此需要每天有捐供，還是會再開設一些點提供民眾捐血。

今日記者會捐血者代表是家族四代都在捐血的劉永華一家，劉永華分享，他20多歲時醫療資源不像現在，輸血救命往往要有家屬奔走，當時偶爾聽聞長輩親友住院，或是緊急狀況要輸血，一時片刻找不到血都很慌張，必須到處張羅血液；後來聽說捐血的人，未來若自己或親人需要，能以捐血卡證明優先領血，就開始定期捐血，不只幫助別人，也能幫助自己，也就這樣養成習慣。劉永華太太覺得救人是好事，也跟著捐，孩子們也自然加入，目前全家人有9人在定期捐血，總共捐出了2,320袋血液。