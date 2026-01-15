春節前類流感就診恐破13萬人　疾管署：沒看到腹瀉升溫跡象

▲衛福部115年春節醫療量能整備宣導記者會。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

流感疫情持續升溫！疾病管制署署長羅一鈞今（15）日公布最新疫情趨勢，距離春節這一個月每周流感會上升約5％到10%，春節前一周類流感單周就診將上看13萬人次，不過這比過去前二波疫情高峰要低一些，且今年沒有看到腹瀉疫情升溫跡象，可以過個「相對緩和的好年」。

去年春節連假出現急診嚴重壅塞情況，羅一鈞分析，去年春節是流感與腹瀉雙重夾擊，春節後單周一度出現19.2萬類流感就醫人次，去年秋天一波流感疫情最高峰則是16.1萬人次。

疾病管制署最新疫情監測資料顯示，今年第1周（1月4日至1月10日）類流感門急診就診計91,842人次，較前1周上升9.6%。

羅一鈞分析，上周開始看到流感出現升溫趨勢，預估春節前一周類流感單周就診可達12萬至13萬人次。不過13萬人次相對前兩波疫情高峰要低，且沒有看到腹瀉升溫，保守推估春節傳染病流行會相對緩和，但還是要加強整備，疾管署有提出2大策略。

▲春節6動作時間表護健康。（圖／衛福部提供）

羅一鈞表示，針對呼吸道及腸胃道等傳染病，政府獎勵急救責任醫院於初一至初三（2月17日至19日）開設「傳染病特別門診」，疾管署將於2月初公布開診狀況，根據過往幾年經驗至少會有1千診次，民眾若有就診需要，可至醫院、疾管署及各衛生局網站查詢。

羅一鈞補充，特別門診每診次獎勵1萬元，如果是兒科、感染科、胸腔內科3類專科開診，每診次獎勵會加碼為1.5萬元，且規範也要求獎勵金額80%必須給相關工作人員。

另考量今年2月春節連續假期，民眾南來北往恐造成疫情擴散，疾管署自今年1月20日起至2月28日止，擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件「有類流感症狀，且具下列身分之流感高傳播族群」。

1.醫事單位之防疫相關人員（含具執業登記醫事人員及醫療院所非醫事人員）。

2.安養、長期照顧（服務）等機構之受照顧者及所屬工作人員。

3.幼兒園托育人員、托育機構專業人員及居家托育人員（保母）。

4.幼兒園、國小、國中、高中、高職、五專 1 至 3 年級學生。

5.與流感重症高風險族群同住或其照顧者。

6.禽畜養殖等相關行業工作人員、動物園工作人員及動物防疫人員。

7.其他人口密集機構（如軍營等）易發生群聚之人員。

目前我國公費藥劑配置於各縣市衛生局規劃之全國約4千家合約醫療機構，配置藥劑包括克流感、易剋冒及瑞樂沙。如有危險徵兆(如呼吸急促、呼吸困難、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等)應儘速就醫，並由醫師依主訴與臨床判斷，評估是否符合公費藥劑用藥條件，倘經判斷符合條件者，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以把握用藥時機。

另由於目前流感抗病毒藥劑未列入健保給付項目，公費用藥治療之時機及必要性，仍由醫師依病患狀況及臨床專業決定。