旭集、遠東咖啡「蟹類重金屬超標」！衛生局抽驗水產5家不合格

▲北市衛生局抽驗違規水產品。（圖／北市衛生局提供）

記者洪巧藍／台北報導

北市衛生局今日公布生鮮水產品抽驗結果，總計有5件不符規定，其中不乏知名店家，包含旭集天母店的冷凍旭蟹、遠東咖啡自助餐廳的三點蟹驗出重金屬鎘超標，已經要求下架並移請來源縣市衛生局處辦，另2件市場抽驗黃魚驗出有致癌疑慮的禁用藥物還原型結晶紫，因為無法交代來源，依法開罰3萬元。

北市衛生局114年度11月執行生鮮水產品第3波抽驗專案，前往賣場、餐廳及市場等販售場所，共計抽驗32件水產品，包含6件魚類、5件貝類、16件甲殼類、5件頭足類，依產品種類檢驗動物用藥多重殘留(48項)、孔雀綠及結晶紫及其代謝物(4項)、重金屬(鎘、鉛、甲基汞)及組織胺，檢驗結果5件不符合規定，不合格率15.6%。

違規產品有3件屬於甲殼類，分別是內湖區七海餐飲事業公司的旭蟹檢出鎘1.5mg/kg；士林區饗賓餐旅（旭集天母店）的冷凍旭蟹鎘含量0.8mg/kg、大安區鼎鼎大飯店（遠東咖啡自助餐廳）供應的三點蟹，檢出鎘1.1mg/kg，都超標不符「食品中污染物質及毒素衛生標準」規定。

相關情節違反食品安全衛生管理法第17條之規定，依同法第52條第1項第2款規定應予沒入銷毀及依同法第48條第8款規定經命限期改正，屆期不改正者，處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰，上述3件產品已移請產品來源轄管衛生局依權責辦理。

另有2件「黃魚」分別檢出還原型結晶紫（leucocrystal violet, LCV） 1.2 ppb及1.7 ppb（標準：不得檢出）不符「動物用藥殘留標準」，分別抽驗自南港區成德市場徐活魚海鮮、士林區基河路無市招魚攤，因為業者無法提供該產品確切來源，妨礙後續源頭追蹤查核，已依違反食品安全衛生管理法裁處3萬元罰鍰。

北市衛生局指出，重金屬進入人體的途徑包括食物、吸入灰塵、皮膚接觸及飲水等；而水產品中重金屬的來源，主要是因為生長於受污染的水體，水產品都可能含有微量的重金屬，包括鉛、鎘及甲基汞，但也不必太擔心，均衡攝食各類水產品，不偏食特定大型魚類，即可降低重金屬攝取的風險。

至於還原型結晶紫（leucocrystal violet, LCV），可避免水產品遭黴菌、微生物感染，但對於人體有致癌風險，因此未准用於食用水產品，為不得檢出之動物用藥。北市衛生局提醒，飼養業合法使用核准藥品，除了必須考慮動物對象、年齡、劑量等之外，還必須遵守停藥期，如此才能確保產品安全衛生。