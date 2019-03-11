顧腸胃防老、提升免疫力！　專家教你挑對酵素、益生菌

▲知道酵素和益生菌怎麼挑才對嗎？（影／鄭淳予醫師ｘ神經很有事提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲胃腸不好可以吃益生菌或酵素。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

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俗話說：「胃腸如果顧好，人就不會老。」只要碰到食慾不佳或是胃腸不適的時候，很多人都會覺得吃益生菌或酵素，身體狀況就能有所改善。今天鄭淳予醫師ｘ神經很有事就要來告訴大家，究竟「益生菌」和「酵素」這兩個健腸雙寶要怎麼買才對！

我們人體中最重要的免疫細胞有50至60％都在腸道壁的黏膜上面，只要是腸道健康的人，通常免疫力也會比較好。腸道的功能主要是調節和分泌賀爾蒙，使我們的情緒、壓力、飲食獲得穩定，人也不容易變老。透過酵素和益生菌的相輔相成，可以讓腸道運作的更好！

▲人類的腸道的好菌多於壞菌時，腸道可以運作的更順利。（圖／鄭淳予醫師ｘ神經很有事提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，以下皆同。）

益生菌就是細菌的一種，我們人的腸道裡有好菌和壞菌，當好菌較多的時候，腸道就能夠運作的比較順利，我們之所以要吃益生菌，就是為了要增加腸道中的好菌。益生菌負責促進腸道中食物的發酵，提供腸道細胞所需要的營養，同時也能降低壞菌的生長，進而提升免疫力，市面上常聽到的「比菲德氏益菌」和「LP益菌」都屬於益生菌。

酵素俗稱「酶」，負責將大分子的食物分解成小分子，以利於腸道吸收。同時，酵素也會參與我們人體中的分解、轉換、吸收、代謝四個功能，如果能夠攝取足夠的酵素，就可以讓腸胃好好吸收食物裡面的營養素。

▲專家建議「保健食品挑選原則」。

市面上有許多酵素和益生菌可供選擇，鄭淳予醫師ｘ神經很有事也建議大家，益生菌要挑菌種含量多的酵素，同時也要更換不同的菌種食用；挑選酵素時，要找安全的成分來源、國家認證以及蔬果種類多的酵素。

除了酵素和益生菌促進腸胃良好運作，從日常生活開始養成兩好的生活習慣也很重要，多喝水、多運動、多吃蔬果才是保持身體健康的長久之計！

鄭淳予醫師ｘ神經很有事，我們是一群腦神經科臨床醫護工作者，你將會看到我們醫護工作的日常紀實，我們也會用輕鬆幽默卻不失專業的方式，將重要有趣的健康知識傳遞給你，現有經營：粉絲團、YouTube頻道