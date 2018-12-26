益生菌的保存方法有哪些？

▲發酵乳（優酪乳）、濃縮發酵乳、保久發酵乳、調味發酵乳以及發酵乳飲品，這些都歸含有益生菌的產品。（圖／取自免費圖庫pixabay）

文、圖／灃食教育基金會

含有益生菌的產品包含傳統食用型態的發酵乳產品，依中華民國標準CNS3058發酵乳的分類，包括發酵乳（優酪乳）、濃縮發酵乳、保久發酵乳、調味發酵乳以及發酵乳飲品，另外還包含非傳統食用型態的膠囊、錠狀或粉狀的益生菌保健食品。

▲保久發酵乳的製程中因為已經過高溫滅菌，屬於無菌狀態，除非開封過，不然可以放置在常溫中。（圖／灃食教育基金會授權提供，未經同意禁止轉載。）

在保存上，大家大多對於要不要將益生菌產品冷藏有疑問；傳統食用型態的發酵乳產品，除了保久發酵乳的製程中因為已經過高溫滅菌，屬於無菌狀態，所以保久發酵乳的產品除非開封過，不然可以放置在常溫中，而其它的傳統食用型態的發酵乳產品，因為含有活菌的關係，所以建議放置冷藏庫保存。

▲全脂奶粉、膳食纖維及豆奶粉等因為有添加保護劑，所以可以不用冷藏。（圖／取自免費圖庫pixabay）

至於膠囊、錠狀及粉狀的益生菌產品，因為有添加保護劑可維持菌種的活性，比如：全脂奶粉、膳食纖維及豆奶粉等，所以可以不用冷藏，但仍要注意將產品放置陰涼乾燥處、避免陽光直接照射，並且盡快吃完。

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