中醫研究發現「2種藥材」有望治癌　盼發展免疫療法！

▲中醫研究發現，特定中藥材可作為免疫檢查點抑制劑，有望發展免疫療法。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者趙于婷／台北報導

西醫免疫療法帶給不少癌友新希望，如今中醫也證實兩種藥物可作為免疫檢查點抑制劑，也有望做癌症治療。中醫師公會全聯會理事長陳旺全指出，透過AI人工智慧系統配對中藥材，找出活性因子做實驗，實驗證實有兩種藥物有望做癌症治療，但因為目前只做動物實驗，還未進行人體臨床試驗，所以還不能透露是哪兩種中藥材。

國外學者研究發現免疫檢查點CTLA-4和PD-1，讓癌症除了手術、化療、放療之後，出現免疫療法。陳旺全說，人體主要的免疫細胞是T細胞，當癌細胞的CTLA-4和PD-1結合，T細胞的免疫點就會被迫關閉，癌細胞就可以躲過免疫攻擊，但只要透過抑制藥物阻斷他們結合，免疫系統就可以攻擊癌細胞。

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很多西醫的抗癌藥物是由中藥做為開發，幫助提升和調節免疫活性，讓中醫師們進而去思考「中藥是否也能做免疫製劑？」陳旺全因此進一步會同中醫師公會全聯會、衛福部中醫藥研究所、義大醫院等團隊，透過AI人工智慧將一千多種中藥材做配對，分析活性因子來當作免疫抑制劑的選擇藥材之一，再接著做動物實驗。

在進行約4年的研究之後，動物實驗證實其中兩種中藥材分別可以針對PDL-1發揮73%和60%的抑制效果，而針對CTLA-4目前僅約有20%的抑制效果，研究團隊還在積極找尋其他藥材。

陳旺全表示，目前研究才進行到動物實驗，還沒通過人體臨床試驗，雖然不能公佈藥材名稱，但動物實驗結果讓研究團隊相當開心，未來若進入人體臨床實驗，結果也順利的話，就有機會讓中藥用於癌症臨床治療。他也強調，醫療並沒有中西醫的分別，只要靠實證醫學找出對抗疾病的治療，對患者來說都是希望。