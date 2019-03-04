疑似虐兒！專家列「10項高風險家庭徵兆」提早揪惡爸媽

▲新北市推出兒虐簡化版通報流程表、精簡篩檢表，希望加強提早通報。（圖／視覺中國）

記者趙于婷／台北報導

新北市是全台灣第一大城市，人口數多，兒童虐待案件相對多，為強化受虐兒防治網，中華民國基層醫療協會和新北市基層診所與相關單位配合兒虐防治，提出簡化版通報流程表、精簡篩檢表，將疑似徵兆分為4類，並列出「10項高風險家庭徵兆」，有助醫護人員提高警覺，加強提早通報。

中華民國基層醫療協會理事長劉家正指出，基層診所兒科醫護人員每日接觸無數兒童病患和家庭，可以扮演早期偵測與發現高風險家庭的關鍵通路，「10項高風險家庭疑似兒少虐待及疏忽之徵兆精簡篩檢表」將疑似徵兆分為四類、共十點，可減少基層醫師通報困難度、日後遭到被通報人恐嚇報復或是上法院作證的困擾，希望大幅提高基層醫師通報意願。

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劉家正強調，全新北市有’1600多家基層診所，以一家診所一日看診50至60人次，一天就能夠接觸約8至10萬個家庭，對兒虐防制是一股強大助力，因此基層診所只要發現診治的兒童、青少年出現一點或多點徵兆，就會提高警覺，評估是否通報。

【簡易篩檢表】

1.身體虐待

（1）可疑延遲就醫

（2）一年多次急診外傷就醫

（3）病情、病史與一般病兒就醫狀況不同，疑似兒虐者

（4）皮膚：身體不同的區域有多處新舊瘀傷/挫傷/燙傷

（5）骨折：一歲之前或不會走路的嬰兒 同時多處骨折（先天遺傳性骨折除外）

2.性虐待

（6）陰部、肛門、口腔受傷、疼痛，原因不明或不合理

（7）性病傳染、懷孕

3.疏忽

（8）體重過輕合併營養不良行為異常，無按時預防注射或對任何兒少無適時的關懷注意者

4.精神虐待

（9）兒少遭受或疑似遭受各種類型之虐待，如不當語言、體罰、禁閉、禁食

（10）異常精神心理狀態，如逃家、懼學或其他言行異常

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