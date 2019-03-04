年後轉職潮！　「職場適應障礙」爆增...焦慮、失眠全上身

▲醫師指出，「職場適應障礙」跟著年後轉職潮比例激增。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

年後轉職潮正夯，多數職人摩拳擦掌準備轉換跑道，但調查發現，超過6成職人挑戰轉職，但「重新學習、環境改變」卻成為引爆壓力的導火線。根據雙和醫院研究副院長胡朝榮觀察，近來因為「職場適應障礙」求診比例激增，多數患者容易產生焦慮、煩躁、低落等負面情緒，進而引發失眠或身體不適等生理症狀。

胡朝榮指出，年後場常常是職人面對職務調整或轉換職場跑道的時刻，但由於職場環境和工作內容大幅變遷，內外煎熬而引發短期身心症狀，因此每當時序進入3月，記憶門診的求診人次便驟增，大約會維持高峰至五月。

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胡朝榮進一步提到，高壓雖然是現代上班族的常態，適度的壓力也有助注意力集中，但若長期處於高壓狀態，認知功能和職場表現會呈現「倒U型曲線」，表示工作認知與執行力變差，導致表現下滑，更會因此產生更大的無力感，進入負向循環。

無論是否面臨職場轉換，首要之務就是保持良好作息，懂得適時休息，培養正向心裡素質，胡朝榮也建議，要攝取均衡營養，適時補充有助於提振思緒的保健飲品，且近期臨床研究也發現，鷄精含有甲肌肽和肌肽兩種化學物質，有助提升身處高壓狀態下的短期記憶，進而維持情緒平穩、且保持精神集中，提升工作效率。

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