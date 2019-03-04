ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
> >

年後轉職潮！　「職場適應障礙」爆增...焦慮、失眠全上身

ETtoday健康雲

壓力,頭痛,煩惱,女人,女性（圖／達志／示意圖）

▲醫師指出，「職場適應障礙」跟著年後轉職潮比例激增。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

年後轉職潮正夯，多數職人摩拳擦掌準備轉換跑道，但調查發現，超過6成職人挑戰轉職，但「重新學習、環境改變」卻成為引爆壓力的導火線。根據雙和醫院研究副院長胡朝榮觀察，近來因為「職場適應障礙」求診比例激增，多數患者容易產生焦慮、煩躁、低落等負面情緒，進而引發失眠或身體不適等生理症狀。

胡朝榮指出，年後場常常是職人面對職務調整或轉換職場跑道的時刻，但由於職場環境和工作內容大幅變遷，內外煎熬而引發短期身心症狀，因此每當時序進入3月，記憶門診的求診人次便驟增，大約會維持高峰至五月。

請繼續往下閱讀...

胡朝榮進一步提到，高壓雖然是現代上班族的常態，適度的壓力也有助注意力集中，但若長期處於高壓狀態，認知功能和職場表現會呈現「倒U型曲線」，表示工作認知與執行力變差，導致表現下滑，更會因此產生更大的無力感，進入負向循環。

無論是否面臨職場轉換，首要之務就是保持良好作息，懂得適時休息，培養正向心裡素質，胡朝榮也建議，要攝取均衡營養，適時補充有助於提振思緒的保健飲品，且近期臨床研究也發現，鷄精含有甲肌肽和肌肽兩種化學物質，有助提升身處高壓狀態下的短期記憶，進而維持情緒平穩、且保持精神集中，提升工作效率。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

遭閨蜜設局！扒光衣「強拍女僕照」　潑水+電擊虐30分鐘...5女被起訴

關鍵字： 工作 職場 年後轉職 職場適應障礙 胡朝榮
點這裡，留個言吧! facebook weibo
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

下巴長痘和生殖系統有關！從「5個痘痘位置」看身體哪生病了

網瘋傳「柑橘泡藥」影片...可以放半年不壞？專家揭背後真相！

「乳清」泡熱的會破壞蛋白質？　營養師用科學數據破迷思！

外國人讚台灣健保！　醫曝剖腹產「爆低給付」：跟割闌尾差不多

黑米和黑糯米不一樣　教你3種分辨方式...做紫米飯的是它

全台逾34萬人有青光眼！「發病年輕化」3大高風險群小心

疑似虐兒！專家列「10項高風險家庭徵兆」提早揪惡爸媽

讓我繼續放空！做白日夢享「5大好處」　減少壓力、激發創意還能提升記憶力

日本女藝人「切舌保命」　口腔癌前期5徵兆要當心

年後轉職潮！　「職場適應障礙」爆增...焦慮、失眠全上身

讀者迴響

回到最上面