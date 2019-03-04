八點檔神扯！「孕婦吃蜂蜜、薑流產」　醫無奈：可憐的蜜蜂被陰了

▲八點檔演出孕婦疑似因為吃蜂蜜流產劇情，讓婦產科醫師怒轟誤導觀眾。（圖／翻攝YOUTUBE）



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台灣本土連續劇常常因為醫療劇情遭到專業醫師抗議誤導觀眾，婦產科醫師蘇怡寧近日也在臉書分享一段「孕婦吃蜂蜜、醃糖薑導致流產」的劇情，讓他無奈表示「可憐的蜜蜂被陰了」、「吃薑影響胎兒的說法又哪是哪個瘋子寫的？」他也反問編劇「掰這種神扯劇情的時候，隨便找個稍微專業一點的諮詢一下很難嗎？」

三立連續劇「炮仔聲」近來演到孕婦疑似因吃了含蜂蜜的堅果塔、醃糖薑導致流產的劇情，有觀眾向蘇怡寧請教相關資訊。蘇怡寧看了直說「實在不想幫連續劇打廣告，奇文共賞，學上不建議一歲之前的寶寶吃蜂蜜，這一點是對的，但是同學，這不是指胎兒啊！」

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蘇怡寧解釋，所謂的寶寶一歲以下盡量不要吃蜂蜜，最主要是怕感染到肉毒桿菌孢子，但是胎兒是在媽媽的肚子裡面，吸收的養分是經過胎盤交換而來，孢子不會經過血液經過胎盤交換進到胎兒體內，胎兒在子宮內也沒有環境跟機會讓肉毒桿菌孢子發芽！」

▲醫師強調，醫學上是說寶寶一歲以下盡量不要吃蜂蜜，並不是孕婦。（圖／達志示意圖）

另外，劇情似乎也鋪陳最後是因為吃醃糖薑惹禍，並非蜂蜜！對此，蘇怡寧更氣的直說「大姐薑你也信？你又不是螃蟹，看到薑就會死」，接著也有人問到網路有文章流傳「準媽媽吃將影響胎兒」，他則砲轟「這又是哪個瘋子寫的？」

雖然該劇也有演到孕婦做產檢時，醫師有提醒很多食品不要吃過量，其實都是可以吃的。但蘇怡寧仍直言「到現在想破頭還想不出有哪種食物可以專門只害死寶寶、不害死媽媽？拜託各位做節目還是要有社會教育意義。」

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