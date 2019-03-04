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全台逾34萬人有青光眼！「發病年輕化」3大高風險群小心

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眼睛。（圖／達志／示意圖）

▲青光眼是一種是神經病變，會導致視野缺損，是不可逆失明的首要原因。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

因3C產品發達，眼睛疾病年輕化，其中青光眼更是不可逆失明的首要原因！根據衛福部統計，104年全台就診中的青光眼患者約有34萬人，且以往青光眼被認為是老年人疾病，但臨床上已經漸漸出現30初歲的患者。醫師提醒，高度近視、有家族史和長期使用類固醇都是高風險群。

台北榮總眼科部青光眼科柯玉潔醫師指出，青光眼是一種視神經病變，會導致視野缺損，疾病末期中心視力受損，甚至喪失光感。青光眼是導致不可逆失明的首要原因，其盛行率隨著年齡增加而上升，「平穩眼壓控制」是減緩青光眼患者視神經功能繼續損傷的首要方法。

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但根據文獻報告，接受治療的青光眼患者中，仍有15%在15年後出現單眼失明、6%雙眼失明。柯玉潔表示，除了點藥降低眼壓，當眼壓控制不夠穩定或藥物副作用難以承受時，需透過青光眼濾過手術達成更低或更穩定的眼壓控制。

台北榮總眼科記者會。（圖／記者趙于婷攝）

▲台北榮總眼科部青光眼科柯玉潔醫師。（記／者趙于婷攝，下同）

柯玉潔說，在青光眼治療中，當藥物和雷射沒辦法控制眼壓、視野和視神經仍持續出現缺損和無法忍受藥物副作用，就會建議病患進行手術，傳統手術是小樑網切除濾過手術，但因為需要做些微縫線，術後會有早期視力不穩定、眼壓下降和發炎反應，但目前有最新的微創手術，可以針對早期副作用做改善。

柯玉潔進一步說明，微創青光眼手術是利用微細中空軟導管，把房水從前房引流到結膜組織間來降低眼壓，比傳統手術簡捷，也只需要約2毫米的角膜切口，以注射器將支架經由前房角穿透鞏膜輸送到結膜下，不需切割結膜和鞏膜，更不會破壞眼球表面組織，術後不適感也較輕微，榮總自107年3月至今已完成48例手術，71.4%患者術後眼壓控制穩定，53.3%可脫離藥物。

但柯玉潔也特別提到，微創和傳統手術一樣，在中空凝膠支架植入後，房水流到結膜下會形成結膜濾泡，達到傳統濾過手術類似的降壓效果，術後長期眼壓控制取決於濾泡功能「是否受到多疤痕組織生成」的影響，仍需要長期持續追蹤疤痕生成。

柯玉潔也提醒，600度以上高度近視者、有家族史、長期使用類固醇藥物等都是青光眼高危險群，一定要定時接受檢查，避免太晚發現，導致視力無法挽救。

台北榮總眼科記者會。（圖／記者趙于婷攝）

▲醫師提醒，青光眼術後都要長期追蹤，檢查疤痕生成狀況。

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關鍵字： 眼睛健康 青光眼 青光眼手術 微創青光眼濾過性手術
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