為救選票？綠委提降菸稅　董氏批「國際笑話」台灣菸害防治倒退

▲台灣菸價已經是開發中國家最低，菸稅更11年來僅調漲20元。（圖／記者張一中攝，下同）

記者趙于婷／台北報導

蔡政府上任後將菸稅調漲到一包32元，但疑似為了搶救2020年總統大選，有民進黨立委竟然提出要「降」菸稅，這讓長期致力菸害防制的董氏基金會站出來痛批「不管有沒有行動，這樣論述是國際笑話，紐約現在一包菸430元，其中有300元都是菸稅，台灣一包菸才百元，已是已開發國家中最低！」

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，世界衛生組織確認菸價是降低吸菸人口的最佳手段之一，並建議已開發國家「為預防青少年吸菸、讓菸品消費量下降、助吸菸者戒菸、有效控制菸害，菸品稅率應為零售價的75%」。

請繼續往下閱讀...

林清麗進一步提到，台灣自民國76年後就再也沒有調漲過菸稅，106年6月12日後終於菸稅每包微調漲20元，台灣平均菸價來到每包100元，仍是已開發國家中最低，菸品稅率也只不過是從47%提升至58%而已，距離75%的有效控菸標準還有一大段距離。

▲根據國健署統計，去年吸菸率10年來降低4成，菸捐收入也是9年新低。

台灣的菸害防制遠不及國際！林清麗指出，紐約30年來菸價調漲8倍，且規定所有市售菸品每包不得低於13美元（約390元），吸菸率從當時的38％，降至現在不到12％；而30年來香港菸品調漲4.75倍，目前吸菸率降至10％，15-19歲吸菸率降為1％，都後來居上超越30年菸價只漲2倍多的台灣。

根據國建署統計，去年吸菸率10年來降低4成，菸捐收入是9年新低，跌破300億，顯見提高菸稅似乎奏效，但政府卻接連提出「平價菸、降菸稅」？林清麗強調，台灣去年調漲菸稅20元，是已停滯11年菸害防制工作好不容易向前的第一步，現在如果為了政治選票讓菸害防制倒退，就等於是把基層民眾及青少年推向健康不平等和死亡地獄。