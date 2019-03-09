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母奶保存、復熱「7大關鍵」　用微波爐加熱超NG...養分殺光光

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寶寶,喝奶,奶瓶,牛奶,嬰兒。（圖／達志／示意圖）

▲母乳該怎麼保存跟復熱最好？（圖／達志示意圖）

文／好食課

之前好食課跟大家提過母奶在保存及加熱上的營養變化，那麼實際上，爸爸媽媽在保存母奶以及復熱母奶上，要注意什麼呢？

1.剛擠好的母奶，應盡快放到冰箱保存，並標示擠奶時間
溫度5℃至60℃之間，是細菌最容易生長的溫度，應盡量避免富含水分及營養的食物放在室溫當中太久，母奶也不例外，放進冰箱後，同時記得標示擠奶的時間，才不會將母奶放置太久而不知。

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2.一包母奶保存大約寶寶一次的喝奶量
一包母奶保存寶寶一次喝奶的量，加熱時就可以直接復熱，省下分裝的時間，也能避免一次加熱過多的量，寶寶喝不完而浪費的情形，而且在退冰、復熱上，小包裝也比較易於回溫。

3.謹記333原則
這是一個簡單記憶的方式，剛擠的母奶，建議在室溫約3小時內喝完，放在冷藏庫中，則建議3天內喝完，放在冷凍櫃中則建議3個月內喝完，當然可以的話，越快食用，可以讓寶寶獲得最多的營養。

4.冷凍的母奶可事先一天在冷藏櫃中退冰，並且復熱完成後，盡快給寶寶喝
有時候寶寶餓了可是沒有耐心的，要加快解凍母奶的速度，可以在前一天晚上先放到冷藏庫中退冰，但建議放在冷藏櫃中1天之內，就要給寶寶食用，而且拿出冰箱復熱，盡量逾一小時內完成復熱後，趕快給寶寶喝，不讓細菌有太多生長的機會。

5.退過冰、放在室溫中的母奶不要再放回冰箱儲存，再次復熱給寶寶喝
退過冰、放在室溫中的母奶，裡頭的細菌會開始增長，所以不適合再次放回冰箱儲存，以免細菌生長更多，尤其母奶放到冰箱中，細菌並不會因此消失，只是活性降低，所以要特別小心。

6.不使用微波爐加熱母奶
因為微波爐加熱的溫度較難掌控，跟當天的溫度、母奶的溫度以及微波爐的功率都有關係，為了避免母奶中的免疫物質被高溫破壞，所以不建議使用微波爐加熱母奶。

7.不用過高的溫度復熱母奶
如果媽媽在擠母奶時，有注意手部及乳房的清潔，母奶存在冰箱中3天再復熱給寶寶喝，不用先經過高溫殺菌，只要以56℃的熱水，慢慢將母奶復熱至室溫溫度即可，如此也能確保母奶中的免疫物質不被破壞，讓寶寶獲得需要的免疫力。

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關鍵字： 親子健康 母乳 喝奶 母奶 母奶保存 母奶復熱 好食課
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