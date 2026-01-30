新光醫院啟動「春節最強應變計畫」　病房全開、36小時強制簽床

▲新光醫院今年啟動「春節最強應變計畫」。（圖／記者姜國輝攝）

記者趙于婷／台北報導

面對即將到來115年農曆春節9天連假，為確保醫療量能，解決急診壅塞痛點，新光醫院今（30）宣布，今年將啟動「春節醫療最強應變計畫」，跳脫以往節慶縮減服務的慣例，透過「病房零降載彈性收治」、「36小時強制簽床」及「門診分流」三大策略，確保急重症患者在連假期間能獲得即時且高品質的醫療照護。

新光醫院副院長洪子仁指出，過去春節期間，醫院會因人力調度縮減病床量能，但今年採取「全院病房無降載、全面開放」，考量到連假期間內科患者通常較多，將實施跨科別收治原則，當內科病房飽和時，將由占床率較低的外科病房提供支援，並根據患者病情嚴重度進行精準分流，重症者優先入住原科別，一般程度者則調度至他科病房。

此外，新光醫院也設定「36小時強制簽床機制」，一旦患者在急診待床超過36小時，醫院管理層將直接介入，比照春節緊急模式安排患者入住他科病房，為了確保醫療服務的連續性與患者舒適度，一旦入住他科病房後，原則上將續住至出院，避免搬遷造成困擾。

除了後端病床的彈性調度，前端的病患分流更是關鍵。洪子仁說，在初一至初三（2/17-2/19）期間，每日皆開設呼吸道、傳染病及小兒科特別門診，以應對流感與COVID-19的就醫需求。

此外，OPAT中心（門診注射室）在連假期間也維持運作，鼓勵病情穩定的患者透過門診注射抗生素來取代住院，將寶貴的病床資源留給最需要的急重症傷患。



洪子仁強調，已經將「急診每日等待住院人數」及「急診暫留超過48小時案件」列為重點監測指標，自1月19日至3月底會配合衛福部進行滾動式量能調整，另民眾連假期間若有就醫需求，可先利用「健保快易通APP」查詢鄰近院所，或參考醫院官網的春節門診時刻表。