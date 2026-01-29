年輕人也飄老人味！中醫列「7類催臭食物」　愛喝手搖飲中鏢

▲年輕族群生活、飲食習慣不佳，也可能提早出現「熟齡味」。（示意圖／視覺中國）

文／李翊中醫師（竹北昌盛堂 ）

先說結論

體味變明顯，多半不是「不乾淨」，而是「汗＋皮脂＋皮膚菌相」在悶熱環境中被放大；年輕人若長期熬夜、外食重油重糖、壓力大、久坐少動，也可能提早出現類似「熟齡味」。

一、為什麼會出現明顯的體味？體味是身體在提醒什麼？

1. 因素：很多人以為「汗臭＝汗本身臭」，其實不完全正確。汗剛分泌時通常氣味不明顯，主要味道多來自三大因素：

● 氧化：皮脂出現油耗味、悶油味

特別是頭皮、胸背出油多的人，或長時間戴帽子、安全帽、衣物不透氣，皮脂更易氧化，形成持久的「悶油感」。

● 細菌分解產物：汗＋皮脂被細菌分解後產生揮發性氣味

皮膚表面有正常菌相，當汗液與皮脂在腋下、鼠蹊、足部、胸背、頭皮等處停留太久、悶住、濕熱，細菌分解後就會產生脂肪酸、硫化物等揮發性分子，味道更「衝、黏」。

● 皮膚發炎：味道更難「洗掉」

過度清潔、刺激性產品、反覆毛囊炎/濕疹/間擦疹，會破壞皮膚屏障與菌相平衡，讓味道更明顯，並伴隨刺癢、紅疹、反覆發作。

2. 來源：用「味道型態」做自我檢視：不同味道，常見來源不同

● 酸臭／汗臭：流汗多、衣物悶住、未及時乾爽。

● 油耗味／悶油味：皮脂旺、頭皮背部出油、長時間密閉（帽子、安全帽）。

● 蒜臭／硫味：飲食（蒜、洋蔥、辛香）、酒精、抽菸。

● 氨味／尿騷味：水分不足、蛋白質偏高、運動量大且補水不足（少數情況需排除代謝問題）。

● 甜膩果香味：若合併口渴多尿、疲倦等，需留意血糖代謝異常的可能。

二、年輕人也會有「老人味」？常被忽略的生活型態問題

「老人味」常被用來描述某種偏油、偏悶、偏厚的體味。這不等於年紀的標籤；很多年輕人其實是被生活型態推到「氣味被放大」的狀態，常見放大器如下：

1. 飲食、腸胃方面：

● 外食高油、高糖、重口味、常喝酒精：加速皮脂氧化，味道更「厚」

高油脂與酒精代謝負擔，容易讓皮脂成分更偏「易氧化」；再加上辛香刺激、醬料重口，汗液與呼氣的味道也更容易被放大。

常見狀況：吃完炸物、燒烤、麻辣或喝酒後，隔天衣服與腋下更容易殘味。

● 飲水不足：尿色深、汗變濃，味道更集中

喝水少會讓代謝物更濃縮，汗液「濃度」上升，味道更容易被聞到。

常見狀況：下午到晚上味道最重、口乾嘴黏、尿色偏深。

● 腸道菌相失衡：不是只有皮膚，腸胃也會影響體味

便祕、脹氣、飲食纖維不足、作息亂，腸道代謝產物與循環壓力可能增加，體味表現也更明顯（尤其在悶熱、出汗時）。

常見狀況：容易脹氣、排便不規律，味道常伴隨「悶、濁」感。

2. 衣著、清潔方面：

● 穿著與材質問題：不是你臭，是衣服在「回臭」

合成纖維、機能衣若沒有洗透、沒曬乾，纖維內殘留的油脂與代謝物會反覆氧化，形成「穿上去很快又回味」。

常見狀況：剛洗好穿上不久就有味；同一件衣服特別容易臭；腋下部位越洗越像洗不掉。

● 皮膚屏障與菌相失衡：清潔過度或產品不合，反而更臭

頻繁用強力清潔、去角質、或止汗產品使用不當，可能讓皮膚屏障受損、菌相失衡，形成刺激性氣味；腋下若反覆發炎、毛囊炎，也會讓味道更難散。

常見狀況：腋下刺癢、紅疹、反覆長小膿包；味道「洗了還在」。

3. 作息、運動方面：

● 熬夜、壓力大、睡眠不規律：把汗腺與皮脂分泌推到高檔

交感神經長期亢奮時，腋下、鼠蹊等處的大汗腺分泌更旺；同時皮脂更容易失衡。

常見狀況：腋下汗味突然變很衝、黏、悶；越緊張越明顯；早上還好、下午晚上變重。

● 久坐、少動：代謝慢、汗與皮脂停留更久，細菌分解更完整

運動不足時，新陳代謝與循環較差，汗與油停留在皮膚時間變長，等於提供細菌更完整的「發酵時間」。

常見狀況：久坐一天、通勤悶熱後味道最明顯；明明沒大量運動也容易有味。

▲含糖飲料會增加血糖波動與發炎反應，使體味更明顯。（示意圖／ETtoday資料照）

三、哪些食物會讓味道更明顯？越吃越「催味」的關鍵名單

先講結論：食物之所以會「催味」，通常走3條路徑

1.含硫／揮發性分子：吃完就可能從呼氣與汗液排出，立刻被聞到。

2.高油、高糖：讓皮脂分泌、脂質氧化增加，出現「油耗味／悶油味」。

3.腸道發酵與代謝負擔：增加酸味、悶臭、氨味的表現。

● 含硫食物：可能從呼氣與汗排出，形成「蒜臭／硫味」，最容易「吃完就被聞到」。常見食物：蒜、洋蔥、韭菜、蔥；十字花科：花椰菜、高麗菜、甘藍、蘿蔔等。

● 紅肉與加工肉：蛋白質代謝負擔上升、腸道分解產物增加；加工肉的添加物與油脂會讓味道更濃、更持久。常見食物：牛羊豬肉大量攝取；香腸、培根、火腿等加工肉。

● 重口味辛香料：刺激交感神經、讓出汗與體表溫度上升；加上香料本身的揮發性成分，放大揮發性氣味，把汗味變「更衝、更辣」。常見食物：麻辣鍋、辣椒、胡椒、咖哩、孜然、沙茶。

● 高油脂與油炸：皮脂分泌增加、脂質氧化加速，衣領、腋下、背部更容易有「悶油感」，最容易出現「油耗味／悶油味」。常見食物：炸物、濃醬、奶油、重油熱炒。

● 精緻糖與甜飲：血糖波動與發炎傾向增加，皮脂旺、毛孔環境更利於細菌分解，讓「出油、發炎、菌相失衡」一起上來。常見食物：手搖飲、含糖飲、甜點、餅乾、精緻澱粉。

● 酒精：酒精及其代謝物會部分從呼吸與汗排出；同時也容易影響睡眠與出汗型態，隔天殘味更明顯，讓味道變「黏、散不掉」。常見食物：啤酒、烈酒、調酒。

● 乳製品：少部分人對乳糖／乳蛋白消化吸收較差，腸道發酵增加，體味可能偏「悶臭」或帶酸味。常見食物：起司、全脂乳、奶油。

● 特殊情境：進入酮體代謝時，可能出現「水果糖／指甲油」味（多在口氣，也可能影響汗味）。常見飲食狀況：極低碳飲食、長時間不吃。

最需要避免的「催味組合」

重油＋重口味＋酒精＋熬夜：這是最容易把味道推到臨界點的四重奏。

四、想改善體味，日常生活可以從哪些方向調整？

核心原則只有一句：體味多半是「汗＋皮脂＋細菌分解」被悶住、停留太久而放大。改善要做的是「降悶、降油、穩菌相、穩出汗型態」。

1. 飲食、腸胃方面：

● 飲食調整：先抓「催味放大器」，降低攝取頻率，不用極端禁止

- 減少攝取：酒精、油炸、重口味辛香、蒜、洋蔥、韭菜、含糖飲料。

- 炸物替換為烤/煮/滷。

- 醬料分開沾不要直接倒入。

● 水分與腸道：讓代謝物不「濃縮」在汗裡

- 觀察尿色：長期偏深常代表水分不足，汗味更集中。

- 便祕、脹氣者：先做規律作息＋足量纖維＋適度活動，通常對體味也有幫助。

2. 衣著、清潔方面：

● 衣著避免「悶」：這是最有效、最快見效的一步

- 流汗後 30–60 分鐘內換乾衣，不要讓汗乾在身上。

- 內層衣物選透氣、吸汗材質；機能衣/合成纖維若易殘味，改成「穿一次就洗」。

- 衣物、毛巾、寢具一定要完全乾；洗衣槽定期清潔，否則「衣服本身就帶味」。

- 鞋襪：襪子每日更換；鞋子輪替、晾乾，避免長期密閉。

● 正確清潔：洗「對位置」比洗「更用力」重要

- 重點區：腋下、鼠蹊、足部、胸背、頭皮。

- 流汗後先清水沖掉汗與油，再用溫和清潔用品即可。

- 避免過度去角質/過度清潔（洗到乾、刺、紅）：破壞皮膚屏障，反而更易臭。

- 若腋下/鼠蹊反覆紅疹、毛囊炎、破皮滲液：先處理皮膚發炎，單靠清潔通常不會好。

3. 作息、運動方面：

● 管理「出汗型態」：壓力汗降下來，味道會差很多

- 固定睡眠節律：固定上床時間，比週末補眠更有效。

- 每天 10–20 分鐘固定壓力出口：快走、伸展、呼吸放鬆、熱水澡固定流程。

- 規律運動：不是為了流更多汗，而是讓代謝更穩

- 每週累積 150 分鐘中等強度（快走、騎車、游泳擇一即可）。

- 重點是「規律」：能降低壓力汗比例、改善循環與體表環境。

4. 體質調理方面：常見體質為「濕熱、痰濕、肝鬱」

● 濕熱體質：

- 可能體徵：味重黏膩、悶熱、口黏、口渴。

- 可能習慣：外食高油、高糖、重口味、常喝酒精。

- 生活改善方案：清淡少油、減酒、辛、辣。

● 痰濕體質：

- 可能體徵：疲倦、困重、皮膚易出油。

- 可能習慣：甜食多、久坐、少動。

- 生活改善方案：中斷久坐、安排運動計畫、甜食攝取減量。

● 肝鬱體質：

- 可能體徵：體味忽然變衝、易出汗、煩躁、抑鬱、失眠、伴隨身體悶脹痛感。

- 可能習慣：生活處於長期壓力、暴飲暴食。

- 生活改善方案：穩定睡眠節律、安排能讓身心舒壓的活動。

（方向以生活介入為主，若要用中藥需辨證後由醫師評估）

本文經授權轉自：竹北昌盛堂中醫診所