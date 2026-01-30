醫師在20公尺外辦公室動刀　中醫大首創「類遠距」減重手術

▲中醫大附醫創新外科手術，主刀醫師在手術室外完成高難度減重治療。（圖／合成處理。原圖由黃致錕醫師提供，下同）

記者邱俊吉／台北報導

外科手術出現新變革，醫師不用進入手術室也能操刀。根據中國醫藥大學附設醫院團隊最新發表，醫師在距離手術室約20公尺遠的辦公空間，順利完成高難度的機器手臂「類遠距」減重手術，不僅執刀醫師更輕鬆，且手術品質及安全性仍維持高檔，為全球首見的創新模式，也可能影響其他外科手術跟進。

針對遠距手術，中醫大附醫國際代謝形體醫學中心院長黃致錕說，機器手臂手術已發展約20年，而過去談遠距手術，通常指跨城市、甚至跨國操刀，其最大挑戰是訊號穩定度，故為防訊號延遲或斷線，或術中有突發狀況，現場須配置與遠距操刀者同等能力的醫師以策安全，光這點已不容易辦到，加上某些國家如台灣、並未核准遠距手術，使真正的遠距執刀難以推廣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

傳統的機器手臂手術型態，主刀醫師會坐在手術床附近的操作台（Console）操作，人沒有離開手術室，而黃致錕原本也沒想要改革此模式，但採用新型的雨果機器手臂系統後，因其擁有多個獨立機器手臂，導致手術室擁擠，故團隊將操作台挪到手術室外的走道，因為線路夠長，操作不受影響，卻也使他靈光一閃：「若將操作台移到更遠的辦公室呢？」有此念頭後，便與團隊開始嘗試「類遠距」手術。

▲中醫大附醫團隊進行類遠距手術，將原位於手術室右方的操作台完全移出室內。

黃致錕表示，團隊將機器手臂操作台擺在距手術室20公尺遠的辦公室，透過原有的光纖線路來操縱，並維持同樣的床邊團隊；手術首例為24歲男性，BMI（身體質量指數）超過56，經機器手臂輔助微創袖狀胃切除等治療後，除了未發生併發症，術中出血量亦極少，手術時間則與傳統機器手臂手術相當，病人於術後第3天順利出院。成果日前已發表於國際醫學期刊《Obesity Surgery》。

此外，黃致錕說，首例成功使團隊更有信心，並持續累積個案，至今已逾20例。對於類遠距手術，他認為，最大改變在於醫師的工作環境，「不進手術室，醫師就不必刷手，不用穿無菌衣」，也可避開手術室內的噪音與緊繃氣氛，若要和床邊團隊溝通，用手機視訊即可，如真有突發狀況，20公尺並不遠，幾分鐘就能進手術室，病人安全無虞。

▲在獨立空間操作機器手臂， 主刀醫師備感輕鬆。

黃致錕指出，在維持有線操控、低風險的前提下，接下來希望將操刀距離擴展至院內100公尺，讓類遠距手術更具彈性；他也提到，此「隔牆」操作模式有益於醫師與團隊的工作情緒，也有助高壓的外科培育人才，同時使醫院擁有更多空間調度的選擇，未來甚至可以打造機器手臂工作室，一舉多得，相信在不遠的未來可成為外科手術新常態。