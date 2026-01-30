營養師點名「茶葉蛋含糖高」被醫師打臉　悄刪文遭炎上

▲日前有名營養師點名茶葉蛋含糖量高，遭到醫師打臉。（圖／AI示意圖）

圖文／CTWANT

一名營養師日前在Threads發文指出，有9種食物常被誤以為是無糖，但實際上含糖量偏高，名單包括滷雞爪、茶葉蛋、全麥吐司、即溶豆漿粉、水果乾、無糖蘇打餅乾、即溶麥片、沙拉醬以及甜辣醬。其中，將茶葉蛋列入名單的說法，隨即引來家醫科醫師公開反駁，營養師也悄悄刪文了。

該名醫師在貼文下直言，「我必須幫茶葉蛋講個話。滷汁那點糖量根本不足以影響健康，而且它是外食族最方便的優質蛋白來源之一」，強調茶葉蛋在實際飲食中並不構成明顯的糖分負擔，對外食族而言反而是容易取得的蛋白質來源。

事件延燒之際，該名營養師已悄然刪除原貼文，引來部分人士質疑處理方式。不少網友到營養師其他貼文下留言，「請問你學歷是哪裡？還有茶葉蛋可以吃嗎？請你回應」、「茶葉蛋哪裡去了？出來說話」、「不要出來害人好嗎」、「你為什麼刪了你的茶葉蛋？你不敢承認喔？挨打要立正欸」。

該名家醫科醫師也發聲表示，「直接刪文是什麼操作，營養師團隊要出來正面回應一下嗎？不是刪了就當沒事欸。」同時，也有不少網友留言聲援醫師，甚至自稱營養師的網友直言，「身為營養師的我，不想替他道歉」、「我的營養師說…茶葉蛋是個好東西，不可以誣蔑它」、「我之前減脂期每天吃八顆茶葉蛋連續兩個月，也還是順利減脂維持肌肉」、「這東西不該用誇飾法寫文，他就好好寫以為無糖其實有含糖不就好了」。

