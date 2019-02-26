後悔提分手！「9個男人」對前任的心痛告白...轉身秒落淚

▲分手是兩個人的愛情走到的盡頭，仍然有些遺憾後來才懂得珍惜。（圖／CFP）

記者謝承恩／綜合外電

被分手很心碎，提分手的人遲早會後悔！思念總在分手後發芽...當男人開始懷念起對方的好，以及過往的點點滴滴，或許會後悔自己當時衝動的決定。以下是外媒《Men's Health》蒐集了9個男友對前任的心痛告白。

1.「抱歉我從未正確的溝通過...」

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分手後，當我試圖認識其他的女孩，開始建立新的友誼、新的對話，我才發現我沒有給與過去這段關係，一次坦誠溝通、努力的機會。當我卸下了逞強與自尊後，才了解我很少對妳說明自己真實的感受，和彼此所處的困境，這些隔閡反而成了妳受傷和痛苦的來源。–Vance

2.「我想念跟妳一起冒險的日子...」

記得分手後，我獨自出發去旅行散心，當我走過倫敦那些具有歷史的街道和建築時，好希望能跟人分享這些經歷，那一刻我腦子唯一想到的...就是那個剛被我提分的女孩。當時一股衝動跑到電話亭打電話、想能聽聽妳的聲音，請再給我一次機會，「我好想再跟妳到處冒險。」—Adam

3.「妳一轉身，我就後悔了...」

我永遠記得那一刻，妳流著淚轉身離開，我馬上意識到自己是個大笨蛋！當我過了幾天想打電話給妳，才發現妳已經悄悄搬家了，而且沒有留下任何聯繫方式。直到多年後的今天，我仍然很想念妳，很不幸的...我還是無法找到妳在社群媒體留下任何的足跡。—Robert

▲一旦轉身，就是永遠離開你。（圖／CFP）

4.「我把一切看的太理所當然...」

當初分手時，是為了一些困擾我很久、雞毛蒜皮的小事，直到我開始跟別人交往時，我才發現自己跟對方有更多更嚴重的磨合問題，甚至難以溝通、性生活不合...，總而言之，就是缺乏過去跟妳才有的火花，我知道我不可能像妳做的這麼好，妳真的是個很棒的交往對象。—Doug

5.「我不是個稱職的伴侶...」

當時我不認為妳是我未來要結婚的女孩，因為我常覺得我們沒有那個多共同點，直到我發現...自己很少了解妳、甚至花時間去經營兩人的興趣，現在回想起來，我才知道最重要的...不是責怪兩人是否有共同點，而是只要彼此喜歡對方的陪伴，且願意付出相處的時間。– Mark

6.「看到妳跟新男友...」

分手後我還是持續有在關住妳的IG，當看到照片中的妳跟新男友笑得很開心，我就知道妳已經真的離開我了，我真的很會悔當初自己提分的決定，我知道我一向不太會給人太多的承諾，而如今妳已經準備和那個帥傢伙結婚了。—Damian

▲許多不見的妳再聯絡，已經是要步入禮堂的時刻了。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

7.「妳處理分手的態度...讓我很意外」

過去我好幾任女朋友在分手時，總是會瘋狂的大吼大叫，雙方還因此撕破臉，留下難堪的結局。但是向妳提分手時，妳卻表示能夠理解我的決定─「不想要交女友，想要專注自己的人生」，妳給了我一個大大的擁抱，並表示妳有多重視我們的關係，如果需要妳，妳會一直都在。就在那一刻，我知道我失去了一個非常棒的女孩。—Miles

8.「我想念妳那些深情的舉動」

我想念妳觸摸我的頭髮，或者像小孩般蜷縮的躺在我身旁，我的新女友總是不喜歡觸碰我，甚至不斷要求我要浪漫深情，老實說，我真的很後悔跟妳分手，該怎麼聯繫上妳，我們能不能復合？—Rob

9.「沒人能像妳那樣幽默」

我歷任的女友，都沒有像妳那樣幽默風趣，直到我們分手後的一個月左右，我就忍不住跟妳聯繫上了，很高興妳還願意給我一次機會，我們現在仍然在一起，非常感激，我很想妳！—Rick