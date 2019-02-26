月經來爆痛！女生「停止%%」身體乍現6大症狀　妳慘中幾樣？



▲太久沒愛愛、性冷感？小心「6大負面症狀」找上妳。（示意圖／Pixabay）

生活中心／綜合報導



俗話說「三日不讀書面目可憎」，但你知道三天不愛愛，對人體的影響更大嗎？網友們都知道定期性行為對人體有益，倘若太長時間讓身體進入「休眠期」，恐讓身體產生一連串由內而外的影響。外媒曾整理出「停止%%以後」，身體會出現的6大症狀，女網友們可得小心謹慎了，不只可能喪失性慾，還可能讓經痛加劇。

1.讓人心情沮喪

性接觸能帶給人高潮、快樂，失去後同樣會讓你感到情緒低落。醫學社會工作者、性治療師Sari Cooper說，「當人們發生性行為時，通常會發生皮膚接觸，這種肌膚之親是人類獲得安慰的主要方式；而伴侶間的愛撫和撫摸，則可幫助調節彼此的情緒，因為會釋放出讓人感覺良好的激素『催產素』。」一旦長時間沒有肌膚之親，就會陷入低落和沮喪的情緒裡。

2.喪失性慾

Sari Cooper指出，當人陷入一段時間的「停機」狀態，會逐漸對於性衝動感到疲乏，對於發生性關係不再那麼渴望，許多個案甚至形容「不再想到這件事情」。但也不是每個人禁慾一段時間後就會調整到「聖人模式」，有些人反而會變得更飢渴。

3.陰道壁變得脆弱

這問題本該出現在停經女性身上，對女性而言，減少性生活可能使她們的陰道壁變得更加薄弱，且在性行為中會感覺到劇烈疼痛。因此仍建議，定期的性行為能有效促進更年期女性私密處的健康。

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▲太久「沒開機」，會使女性雌激素水平下降喪失潤滑能力。（示意圖／記者李佳蓉攝）

4.喪失潤滑功能

只要太久沒愛愛，就會使女性雌激素水平下滑，導致陰道喪失潤滑能力，在發生性行為時，就容易感到不舒服，甚至引發撕裂傷。但這大多發生在因更年期缺乏雌激素的年長女性身上。

5.經痛更嚴重

女生在愛愛高潮時，其實能有效舒緩經痛的不適，這是因為子宮由肌肉組成，於高潮時會出現子宮收縮的現象，幫助血液加快排出，自然能減少月經來時的疼痛感。另外，嘿咻時腦內會分泌更多腦內啡 ，有助於減緩壓力和疼痛。

6.壓力更大

對許多網友來說，床上運動是種釋放壓力的方式，而若長時間停機，壓力自然無處宣洩而累積。此外，不愛愛同時也會影響性激素的分泌，造成內分泌失調，臉上的痘痘也可能如雨後春筍般出現。