男生不懂啦！妹子聚會「屁聊話題Top10」...靠X某人只排第4



▲好姊妹相聚聊天就是要大吐苦水、說八卦啊。（示意圖／記者黃克翔攝）

網搜小組／綜合報導



廣大男性網友們一定很納悶，女友和自己在一起連聊一句話都懶，為什麼一出門和姊妹聚餐，就能一吃五、六個小時？又或者在咖啡廳裡，隔壁女生從你坐下時已經吃完飯正在談天說地，但直到你吃飽要走了，竟然還在聊？讓你不解到底哪有這麼多好聊的？《DailyView網路溫度計》將為網友們解惑，統整出女孩們聚會時的10個小秘密，原來都在做大事業？

第10名：沉迷星座算命

從看手相、玩玩塔羅到看星座運勢，只要是女生沒有人能抵擋占卜、心理測驗的魅力。從小到大，算命星座都是女生們聊天時必備話題，信不信是一回事，就是多個好玩話題罷了。

第9名：揪團血拚省運費

有句話說，好東西要與好朋友分享！所以一旦發現哪個品牌在年終特賣，或是哪家又在清倉大優惠，甚至是團購省運費，有好康的當然是要揪好姊妹一起買最划算啊。

第8名：奇蹟美照誕生

女生們聚在一起「拍到手機沒電」也是很正常的，能從百張照片中選出一張能換大頭貼的奇蹟美照，那這次的聚會也就算是值回票價了。這也是為什麼女生們和好姊妹聚會比和男友約會要打扮得更漂亮，合照時就是要成為萬眾矚目的焦點。

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▲哪些化妝品好用、好買，可是女孩們聚會不可少的話題。（圖／達志／示意圖）

第7名：化妝保養穿搭術

除了追星、感情、旅行外，眾女孩們聚在一起，怎能錯過聊美妝？最近又發現哪家出了超可愛腮紅、超飽濕保養品。此外，女生們買到了哪些不合穿的衣服丟掉嫌浪費，還能送給好姊妹穿。女孩們聚在一起交流哪款保養品好用、怎麼穿搭最能凸顯長腿、美胸的優點，甚至還會一起逛起網拍來，這種樂趣可是男友無法取代的。

第6名：閨蜜旅行更有趣

和男友旅行超幸福，但和閨蜜一起出門更有趣，像是在網美景點拍美照，和姊妹們一拍就是數小時，到日本超好買的藥妝店逛一整個下午，就算最後沒買什麼也開心，要男友陪你逛到斷腿，想都別想。

第5名：探索美食

男生們對吃要求較不高，覺得只要「便宜大碗吃粗飽」就好；然而對女生們來說，味道並非重點，她們追求的是擺盤好看又好拍，絕不能讓相機餓到，開吃前一定要先拍照上傳啦。



▲平時不敢在公司說出口的話，和姊妹淘聚會最適合靠X一波。（圖／達志／示意圖）

第4名：一起靠X某人

女生聚在一起靠X某人，真的不是要聽你理性分析誰對誰錯，只是心裡委屈想吐苦水，純粹耍耍任性想靠X，想要你和她站在同一陣線吐槽、飆罵一波。

第3名：聊結婚生子

從高中畢業後，結婚生子的好朋友一個接一個，而這也是女生們聚會時永恆的話題，光是聊夢想中的求婚、婚禮，話匣子一開根本不想停。至於當了媽媽後，媽媽經更是說不停，畢竟孩子到了每個年紀都有讓媽媽頭疼的困擾。

第2名：大吐職場苦水

一天當中有超過1/3的時間在工作，想當然爾讓人訓練翻白眼的時間也不少，背後總有捅刀的小人、機車的主管，以及只出一張嘴卻不做事的同事，平常共處一個空間只能悶在心裡不敢說，但和好姊妹相聚時不吐苦水更待何時？

第1名：深入的愛情諮詢

「謝謝你總是陪我分享，不能跟情人說的話～」對於女生來說，即便是最親密的愛人，都有說不出口的秘密，而在此時此刻，還有誰比姊妹軍師團更值得信任的呢？而這也告訴男生網友們，想要追妹，請先搞定她身邊的姊妹們。