「低FODMAP飲食」避腸躁症！地雷食物公開　有你愛吃的？

▲低FODMAP飲食避腸躁症！地雷食物公開，你愛吃的上榜了嗎？（圖／腹痛示意圖／ETtoday資料照）

記者嚴云岑／台北報導

腸躁症是功能性異常的腸胃疾病，通常會反覆發作，有些人會莫名腹痛或腹脹，還有人一天要拉好幾次肚子，嚴重影響生活。醫師表示，國外研究顯示，高達7成的腸躁症患者，可使用「低FODMAP飲食療法」降低症狀，奶製品、手搖飲常見的玉米糖漿，還有代糖口香糖使用的木糖醇，都是患者的地雷食物。

聯安預防醫學機構、聯青診所家醫科醫師顏佐樺表示，腸躁症診斷主要以症狀為主，根據2016年羅馬診斷準則，像是腹痛脹氣，排完便改善或更糟；從每天沒變便2次以上，變成每週排便少於3次；排便出現硬塊、稀軟或水便等，只要持續6個月以上，就可能是腸躁症作怪。不過，這些症狀都能透過飲食改善。

請繼續往下閱讀...

顏佐樺提到，澳洲近年已推出一份「低FODMAP飲食療法」，整理出5大類易脹氣食物，分別為高乳糖、高果糖、高多元醇、高果聚糖、高半寡乳糖等。其中高乳糖包牛奶、奶粉、優酪乳等奶製品；高果糖包括果乾、芒果、西瓜、蜂蜜、玉米糖漿等。

▲西瓜含有高多元醇，腸躁症患者吃多了容易造成腹脹或腹瀉。（圖／pixabay）

高多元醇指的是含有山梨糖醇或木糖醇等口香糖或食品，還有蘋果、西瓜、豌豆、菇類等天然食材。高聚果糖則是小麥、蔥、蒜所含的纖維素；高半乳寡糖則多見於黃豆、黑豆的纖維素中。

顏佐樺表示，避開高FODMAP食物，固然可減緩不適症狀，但仍要找出誘發腸躁症的根本原因，雖然目前醫學尚未發現確切致病機轉，不過臨床觀察可見，壓力、不良飲食習慣、常熬夜、少運動等，都誘發疾病原因。而女性荷爾蒙變化也被推測會導致腸燥症發現，也因此，女性患者數為男性1倍之多。

顏佐樺建議患者，幫自身記錄「症狀日記」也能提供醫師進一步評估腸躁症發生原因，再經專業醫療團隊的協助，搭配健康飲食、生活習慣調整、規律運動、壓力呼吸調適等方式，就算是一天要腹瀉7次的「拉拉隊」，也能重新建立健康、平衡的生活狀態。