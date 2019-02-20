身體虛、感冒好不了！藥師曝「預防關鍵」...你會很怕冷嗎？

▲隨著年紀增長，你有感覺到身體變的越來越虛嗎？就讓藥師教你如何保養身體！



文／藥師KIKI

你有發現過年後生活回歸正常了，反而變的更容易感冒，而且更不容易好嗎？根據一項研究指出，人到40歲時免疫力只剩下一半，到了70歲甚至只剩下1／10，身體的復原功能變的超級緩慢！

因此「熟齡保養」就是我們該注重的議題，曾經有個研究發現，只要體溫上升1度，就可以遠離疾病，當你越怕冷的時候，抵抗力就會變的更低，所以常見到老人家很怕冷，一吹風就感冒，就是這種狀況。

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▲原來只要體溫上升1度，就可以遠離疾病，這也是為什麼當你越怕冷就越容易感冒的主要原因。（圖／取自免費圖庫Pixabay，下同）



那該如何讓自己增強抵抗力呢？主要就是從飲食與運動著手，如果是外食族，很常吃油炸及加工食品，建議可以多補充一些益生菌加膳食纖維，若是缺乏蔬菜和水果的營養，可以攝取一些維他命，而維他命可以視需要時補充，不用天天補充。

曾經有一篇研究指出，「綜合維生素劑」會增加罹癌的風險，但是看到這裡也不用過度恐慌，因為也有報告是持相反看法，所以，如果你可以從天然製品獲得營養素（如：新鮮蔬果）就吃，如果無法就可以適當補充綜合維生素劑。

另外，Omega－3可以降低身體發炎和心血管疾病發生的機會，像是堅果、亞麻仁籽，保健品如魚油等等，再來就是一般熟齡者最容易忽略的優質蛋白質，根據統計，台灣有138萬老人攝取蛋白質不足，一般老人牙齒不好，而且食量不大，無法咀嚼硬的東西，就只吃稀飯打發一餐，但其實這是最危險的事情，因為長者其實最需要的就是攝取蛋白質來長「肌肉」，但是我們並沒有注意到這情況，結果就會發現長者越來越不會走路，最後臥床，外勞相陪，這是個多可悲的事情。

根據統計，台灣人平均在死前的臥床時間比國外高出7年，其實這是可以預防的，因此建議長者可以多補充優質蛋白及鈣質；優質蛋白就是一般牛奶或是特別為長者設計的單罐補充蛋白質飲品，雖然很多人都覺得高蛋白飲品是臥床長者用的，但其實不然，所以建議一般長者在飲食之餘就應該要多補充優質蛋白飲品再加上運動，這樣長命百歲就不再是祝賀詞。



▲老年人更需要多攝取蛋白質來長肌肉，但很多人都會忽略這個關鍵。



Kiki藥師，留學英國，曾任醫連鎖藥妝和醫院藥師、亦曾擔任製藥廠經理。

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