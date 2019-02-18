微甜≠微糖　豆漿3大陷阱你知道多少

圖／吳孟瑤 文／吳孟瑤

豆漿，是現在不少人的心頭好，其富含的高營養價值，不論是充當減肥時的替代飲品，或是運動、重訓後的增肌營養補充，都相當適合，有些人為了健康，甚至會選擇低糖、無糖的豆漿，但關於豆漿的幾個陷阱，你知道多少？

陷阱一：微甜≠微糖，小心2瓶就糖超標

喝飲料時，我們常會選擇「微糖」來避免攝取過多糖分，而食藥署《包裝食品營養宣稱應遵行事項》也規範，「微糖」定義應為糖小於2.5公克／100毫升，但根據董氏基金會食品營養中心發佈的一份「百款豆漿大調查」報告，其針對國內市售115件豆製飲品（105件液態豆漿／豆奶、10件豆漿粉）進行營養成分檢視，結果發現，有些豆漿會標示「微甜」而非「微糖」，食藥署表示，「微甜」屬消費者個人口感，並不需符合「微糖」小於2.5公克／100毫升之規範定義，因此含糖量可能過高，容易誤導消費者。

另外，此次調查中含糖量前3高的液態豆漿，每瓶添加糖皆大於23公克，等於喝2瓶就快超過每日糖攝取上限，不容小覷。（依國健署建議，成人每日建議糖攝取50公克以下）

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（豆漿／奶含糖量排行榜。圖片來源：董氏基金會提供）

陷阱二：豆奶就是豆漿，但要小心「調製豆奶」

豆漿的台語叫「豆奶」，因此不少人會誤認豆奶是豆漿加牛奶，但其實豆奶就是豆漿，兩者皆是以大豆為原料製成的飲品，董氏基金會食品營養中心副主任陳醒荷提醒，民眾比較需要留意的，反而是標示不清的「調製豆奶」。

陳醒荷指出，調製豆奶通常會含50％以上之豆奶作為原料，必要時可再添加一些營養劑與風味料調味，含糖量可能會較豆奶再略高一些，蛋白質含量也較低。但以此次調查為例，115件豆製飲品中，有30支產品依目前CNS標準屬調製豆奶，但其中23支卻無明確標示為「調製豆奶」，容易使消費者混淆，董氏基金會呼籲主管機關，應規範廠商於包裝上依產品濃度進行更明確之分類標示，以維護消費者知的權益。

（豆奶與調製豆奶定義。圖片來源：董氏基金會提供）

陷阱三：濃度高不代表「蛋白質」含量高

桃園營養師公會理事朱瑞君表示，由於豆漿的原料主要為黃豆與水，因此除了上述的糖，「蛋白質」含量也是挑選豆漿時，可以參考的指標之一，依CNS標準，豆漿／奶蛋白質含量應大於2.6公克／100毫升。

但朱瑞君提醒，濃度高並不代表蛋白質含量高，有可能是添加了澱粉、增稠劑等成分，以增加黏稠口感，因此建議還是要看清營養標示再選購。

（無糖豆漿／豆奶，蛋白質含量最高前11支一覽表。圖片來源：董氏基金會提供）

豆漿可以取代牛奶嗎？

董氏基金會營養師莫雅淳指出，許多人會用豆漿取代牛奶，但其實兩者並不衝突，牛奶富含的營養素如鈣質、維生素B2等是豆漿所沒有的，因此豆漿與牛奶每日都可各喝1～2杯。

台灣營養基金會執行長吳映蓉也表示，牛奶含有較高的鈣質、蛋白質，但是豆漿當中也有能夠促進鈣質吸收的營養素，而且豆漿含有的卵磷脂又比牛奶豐富許多。因此，以營養學的觀點來看，任何食物都有其營養價值，只要適當的攝取，就不會造成任何疾病。

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