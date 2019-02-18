臭死奴才啦！貓咪為啥又不埋便便咧？「超傲嬌理由」大公開

文、圖／毛起來 MaoUp
別人家的貓咪棒完賽都會好好把便便埋好，
為什麼……我家的貓咪老是不埋便便？！
蒼天啊～～難道別人家的貓咪都比較乖嗎？
只有我家的貓貓喜歡「屎味滿屋」到底是什麼意思啊？！
別再糾結了！就讓毛起來為你解密！
請繼續往下閱讀...
臭死啦！
貓貓為啥又不埋便便了？！
哼！本喵才是家裡的老大，
用便便味宣示主權有什麼不對！
貓貓埋便便的原因，其實是為了「隱藏氣息以躲避敵人的威脅」喔！
因為便便的時候貓咪最容易有破綻，如果讓敵人發現自己常常尿尿便便的地方，
就等於是把自己的弱點暴露在敵人面前啦！
所以當貓咪老是不埋便便，
除了「覺得自己是貓老大，要用氣味宣示主權」這個原因之外，
也代表著貓咪對環境超～級～安～心～喔！
《本文經 毛起來 MaoUp 同意，未經授權，請勿轉載拷貝！》
延伸閱讀：
《貓咪為啥愛舔毛？「4關鍵原因」曝光...舔一下超放鬆der～》
《躲起來比較好吃？專家曝「貓咪喜歡把食物叼走」關鍵原因》
《狗狗為啥會吃草？ 「2關鍵原因」曝...不是因為吃素啦》
《吃了頂呱呱！「5超神蔬果」讓狗狗變聰明...番茄、蔓越莓上榜》
《超稀有！撿到「貓咪牙齒＝好運到來」...網喊：快趴地板找》
《不只能吃東西！貓咪門牙竟有「超神功用」...跳蚤碰到都怕》
《過半貓狗都太胖！專家揪「肥胖兇手」：癌症、糖尿病機率↑》
《呼吸也會胖！「4貓咪品種」天生易胖體質...你家的喵是嗎？》