臭死奴才啦！貓咪為啥又不埋便便咧？「超傲嬌理由」大公開

文、圖／毛起來 MaoUp

別人家的貓咪棒完賽都會好好把便便埋好，

為什麼……我家的貓咪老是不埋便便？！

蒼天啊～～難道別人家的貓咪都比較乖嗎？

只有我家的貓貓喜歡「屎味滿屋」到底是什麼意思啊？！

別再糾結了！就讓毛起來為你解密！

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臭死啦！

貓貓為啥又不埋便便了？！

哼！本喵才是家裡的老大，

用便便味宣示主權有什麼不對！

貓貓埋便便的原因，其實是為了「隱藏氣息以躲避敵人的威脅」喔！

因為便便的時候貓咪最容易有破綻，如果讓敵人發現自己常常尿尿便便的地方，

就等於是把自己的弱點暴露在敵人面前啦！

所以當貓咪老是不埋便便，

除了「覺得自己是貓老大，要用氣味宣示主權」這個原因之外，

也代表著貓咪對環境超～級～安～心～喔！

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