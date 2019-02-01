把握這周末！大掃除「5個良辰吉日」曝光...掃對旺翻了

點評: 哇~過了小年夜就別掃了唷！

▲大掃除就是要將過去的陰霾通通一掃而空。（圖／翻攝自pixabay）

生活中心／綜合報導

過年很簡單，過日子才是真本事！尤其是「除舊布新」這件事，不只是「風水事」，也是扎扎實實的「開運事」。易經財經專家陶文在新書《2019豬年開運賺大錢》提供新春過年開運秘訣，讓你開運造吉、新年發大財。

除晦、接旺：向舊太歲辭別，感謝太歲星的照顧與庇佑，同時也去除過去一年的不如意，所以最重要的就是「送神」，也是「送太歲」同樣需要送走的還有去年的不如意和不順遂，將所有的陰霾一掃而空，騰出新的空間接納新氣象、新計畫，接納幸福和幸運，就像迎接陽光一樣。

這個時候就要從居家和辦公室的「大掃除」開始，台灣諺語說得好：「大拼厝，才會大富貴」，將淤積了一整年的灰塵，以及很少開啟的空間和陰暗角落清掃一番接受陽氣，讓幸運的氣息真實地充滿每個角落。

由此可知，大掃除是多麼地重要。然而除了清除，還是要留意到迎接旺氣的部份，因此日期的選擇就馬虎不得了。面面俱到的目的就是真正達到「除晦、接旺」的效果。

▲大掃除要注意幾個特殊時辰，才能掃走壞運、迎接好運。（圖／CFP）

年底有幾個「除晦、接旺」的特殊日辰，分別介紹如下：

1. 陽曆1月22日星期二（臘月17日）。這一天是「月破日」，吉事不宜，卻最適合「破除污穢」的大掃除。更適合想轉運的人，前往廟宇拜拜祈福。

2. 陽曆1月27日星期日（臘月22日）。這一天是「天赦日」，除了不宜「嫁娶」、「開光」、「入宅」，其餘諸事皆宜，更適宜掃除晦氣的除舊布新。

3. 陽曆1月29日星期二（臘月24日）。這一天是傳統的「送神日」（細節請看「送神」），也是十分理想的除舊布新日。今天是十二建除日中的「除日」，是除去晦氣、迎接旺氣的好日子。

4. 陽曆2月2日星期六（臘月28日）。「天德吉星」和「月德吉星」照拂的日辰，除了不宜「出火、入宅」外，其餘諸事皆宜。大利歲末除舊布新。

5. 陽曆2月3日星期日（臘月29日）。小過年的今天，還未來得及除舊布新的讀者，這一天還是值得執行，因為今天是大利轉運「月破日」。