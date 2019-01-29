和另一半「該分手or繼續苦撐」？抽1張牌找答案...選到它快分吧



▲最近和另一半感情不睦，該分手還是該繼續始終難做出決定嗎？（示意圖／記者曹悅華攝）

文／亞提米斯

誰都不希望面對到分手這件事，可是人與人之間總是會有磨擦、也可能會有個性不合的時候，也可能會發生「因誤解而認識、因瞭解而分開」的情況，只是選擇分手有時真的是一件令人感傷又無法輕易下決斷的事，也許再多撐一段時間就能夠走過低潮、也許不應該為了小事就衝動分手，究竟目前出問題的感情該不該選擇分手呢？跟著亞提米斯老師一起抽張塔羅牌來測看看吧！

題目：從以下五張蓋起來的塔羅牌中，直覺選一張牌吧！



▲從5張牌中選一張，或許能對你的感情現況有所幫助。（圖／翻攝自亞提米斯部落格）

解答：

A：太陽牌 逆位

恐怕是要冷靜一下會比較好的，但不至於要談到分手，你們之間是需要冷靜一下、才有辦法繼續走下去，很多的不愉快和磨擦其實都只是一時的小問題，太過衝動提分手的話其實會讓你後悔，這段感情不是走不下去，而是需要暫時的冷靜。

可能需要給彼此一點空間、需要有一段時間暫時不要聯絡，約定好一個日子再好好坐下來面對面，或是先以簡訊或是MAIL往來，等到兩人都想清楚了再見面，冷靜對你們彼此都是好事，千萬不要太過衝動就選擇分手喔！

B：寶劍三 正位

你們可能是分手會比較好，因為這段感情帶給你們彼此的只剩下深沉的悲傷和錐心之痛。也許是你們其中一方做了對不起另一方的事，這也造成你們只要見到對方，就會想起不堪和難過的心情，相見只有更多的不愉快和難過。

倒不如各退一步、離開心更寬，去各自找尋屬於自己的幸福會是比較好的事情，你們彼此其實都對對方很失望，再撐下去其實並沒有什麼太多的意義存在，轉身離開這段感情對你們彼此都好，分手對你們會是好的選擇。

C：聖杯五 逆位

這段感情雖然看似沒有希望，但事實上最糟的狀況就快要過去，如果你還是愛著對方的話，那不妨可以再撐一段時間，等到最糟的狀況過去，你們的感情是還很有機會能夠慢慢修補回來的，不過這條修補感情的道路會是一條漫漫長路。

過去這段時間的確很不好過，不過愛情本來就需要經過一些磨難才會看出對彼此的真心，如果你很確定你很愛對方的話，那麼先不要提分手，其實最差的狀況已經過去，你還可以給對方最後一次機會，雖然需要再撐一段時間，但你會看到希望。

D：錢幣國王 正位

你們需要的是理性，而不是分手。你們的愛情其實並沒有到你想像中的那麼糟糕，只是你們在愛情上的堅持都很多，感情其實也容易因此造成比較多的磨擦，但你們並不是不愛對方，只是在愛情的表達上都相當遲鈍。

愛是要說出來的、也要學會柔軟一點表達自己對對方的愛意，不要有太多無畏的堅持，這樣愛情自然就會比較順利一些，分手並不是一個最好的方式，你們還有很多空間可以溝通，如果你還愛著對方的話，那麼要記得堅持下去、再撐一段時間吧！

E：權杖十 正位

提出分手應該是比較好的一個選擇，因為你已經為了這段愛情付出太多，也扛下了太多的責任，但是很多時候愛情不能夠只是單方面的在付出或是只有一個人在為愛情盡力，這樣長期下去只會把你的愛給磨光，會想分手也是必然的。

如果對方真的很愛你，那麼應該要對你有更多的付出、讓你感受到你是被愛著的，愛情要順利不會是只有你一個人的責任，你已經是一個很棒的情人了，可是如果你現在愛的人不愛你，那麼你是真的需要讓自己好好休息一下，否則你會累壞自己的。

本文作者：亞提米斯，星座塔羅專欄作家，亞提米斯相信：每個人都能夠掌握自己的命運、開創自己的未來。美好的未來永遠是要靠自己去開拓的，只要用對方法，幸福就離我們不遠。

本文經授權轉自：月光下的占星塔羅