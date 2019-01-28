嘴巴狂嫌...心裡「愛你愛到不行」4大星座女　突然覺得害羞？



▲小倆口交往，你也是被嫌到爆炸的那個衰鬼嗎？其實這是她愛你的表現。（示意圖／CFP）

生活中心／綜合報導

情侶交往哪有不吵架的，雖然當下直接點出的問題，尖銳的話像把刀直刺心裡，但溝通卻能讓彼此感情越來越好。回想當初兩人交往時，正是因為很愛對方，因此能夠包容所有優、缺點；現在愛吵架，平時抱怨發牢騷，雖然會說出各種嫌棄難聽話，像是抱怨男友邋遢、衛生習慣差、不貼心，但其實內心還是深愛對方，有時連自己都覺得害羞 嗎？

陸媒占星網《星座屋》就分析出「嘴巴嫌棄，但內心愛得要死」的4大星座女，你就是這種刀子嘴豆腐心的女友嗎？

1.牡羊座

牡羊座愛一個人全心全意，為了對方能改變自己，就算要磨掉自己蠻橫任性的一面也在所不惜。所以就算平常嘴巴很愛嫌另一半，但其實都不是真心話，只是她們嘴巴倔了一點，但看她們種種舉動就知道，要輕易放棄已經認定的人不可能，還能讓她們學著從相處中慢慢找到彼此的節奏。

2.天蠍座

天蠍女雖然看起來外表冷酷、難猜測她內心的想法，但愛情在她們心中仍有無法取代的地位，無論愛的男人身邊的人有多嫌棄，自己說過另一半多少壞話，都不會動搖自己對他的心意。天蠍很死心踏地，只要認定對的人，往後日子就算過得平淡，即使隨便都能說出數十個嫌棄對方的理由，但最終捨不得放棄的人，還是她們。



▲完美主義處女座，對於萬事總是吹毛求疵，所以愛碎碎唸也很正常。（示意圖／記者李佳蓉攝）

3.處女座

大家都知道，處女座天生完美主義，對於小細節總是斤斤計較、吹毛求疵，所以和她們交往，被嫌到一無是處也是家常便飯，成天挑東挑西也無需太大驚小怪，很多時候她們不是故意，只是處女座的天性罷了。身邊的朋友都難逃她們毒舌，更何況是枕邊人，雖然說出的話句句鋒利，但她們就是刀子口豆腐心，只是鬧著玩不用太認真。

4.雙魚座

雙魚女口才一流，外表看起來蠢中帶萌的模樣，吵起架來可是不輸人的。她們愛一個人付出所有，已經習慣了對方的存在，雖然嘴說著嫌棄的話，尤其還搭配著一臉嫌惡表情，讓人看了忍不住跟著皺眉，但旁人的眼睛是雪亮的，都知道愛得入骨、無法自拔的可是雙魚女啊！