男生一個人「必幹壞事Top10」！偷玩OO女友氣炸...你也做過？



▲女友不在家，你一個人都在偷偷做些什麼呢？（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／綜合報導

終於結束一週忙到炸的工作，難得能支開女友，享受單身男子的快樂星期五夜晚嗎？想吃就吃、想睡就睡，就算要脫個精光大解放，也沒人會在一旁碎碎唸。究竟當另一半不在身邊時，男生們都在家裡「玩些什麼」？ 《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，一窺女友、老婆不在家的男網友的Happy Time都放在這10件事情上。

第10名：瘋狂吃大餐和宵夜

男生食量大很正常，尤其另一半不在，不用照三餐關心她「肚子餓了沒」、「想吃些什麼？」平時為了配合另一半口味，卻錯過的美食通通吃過一輪，一天想吃幾餐都行，但要小心可能變胖喔。

第9名：揪咖唱歌

每每兄弟約你唱歌狂歡，你都以要陪老婆、女友婉拒，甚至因此被封為「馬子狗」嗎？當另一半不在身邊監視，當然要邀約同事、好友唱一波啊！把這陣子沒唱的份通通唱齊，才發現新歌排行榜一首都不會唱嗎？但切記唱到燒聲的同時，也要記得回家啊。

第8名：盡情玩遊戲課金

玩手遊時，推出新角色、新裝備都好想要，但另一半卻抱怨你都把錢浪費在遊戲上，還不如投資在她身上，帶她四處玩、吃美食，送送小禮物。平時只能羨慕別人用新角色，趁著另一半不在時，就用力課金課下去吧。

第7名：看喜歡的電影

女生總是喜歡唯美浪漫的《暮光之城》，但是男生就是喜歡畫面壯觀、特效滿分的《變形金剛》啊！每每為了配合另一半的電影品味，而錯過自己最想看的？所以當女友不在家時，就是要把沒看到的系列一次補回來，才不會哥們聊電影，自己還在狀況外。



▲偷玩交友軟體虧妹真的母湯喔，小心被抓到！（示意圖／記者趙于婷攝）

第6名：偷玩交友軟體虧妹

疑心病強的另一半，每次看到你手機出現女生名聊天視窗，總會問「她是誰？」，若是看到你手機裡下載交友App，肯定能逼問個三天三夜，尤其看到你用交友軟體虧妹，保證你主機板跪不完。所以趁著另一半不在時，很多男生就會偷偷打開交友軟體，虧妹嘴砲，但貼心小提醒，虧妹還是要有限度，別太超過啊！

第5名：上健身房

女生總是嫌自己胖，但邀她上健身房運動，卻能說出100個拒絕你，甚至要你陪他一起耍廢的理由。所以當女友/老婆不在，你沒理由再偷懶了，快上健身房吧，年費都繳了還在浪費錢嗎？

第4名：瘋狂打電動

大多愛耍宅的男生，休閒時間都在打電動，常在打得過癮的時候，被另一半召喚出門逛街、吃飯，使的遊戲只能被迫中斷。所以一個人在家時，就是要打到盡興打到爽啊，一定要大戰300回合才甘心。



▲男生偶爾要「宣洩」一下，因此女友不在身邊打擾的時間最適合。（示意圖／記者陳俊宏攝）

第3名：做色色的事情

身為男生，都有一些「生理需求」需要滿足，但卻不好意思在另一半面前做，畢竟不是每個女生都會陪男友看謎片的。因此當女友不在家，當然要把AV女優「最新作品」好好欣賞一輪，然後再舒服DIY一下，簡直完美行程。

第2名：睡到天荒地老

平常為了送女友老婆上班，或者要陪娘娘吃飯、逛街買衣服、吃宵夜，總是睡眠不足嗎？好不容易放假想休息，還被另一半拖到其他縣市踏青，累到快要往生？趁著另一半不在，當然要把手機開飛航、鬧鐘全關，一路睡到自然醒！

第1名：喝酒開趴

女友在身邊盯著，喝起酒來總是有所顧慮，無法喝得盡興，怕又被唸到臭頭，因此當另一半不在身邊時，就是約兄弟喝酒開趴的好時機，保證喝到不醉不歸，哪怕喝到ㄎㄧㄤ、喝到吐，盡興最重要！因為要有這麼好的機會，可能要再等三五年了。但再再提醒，「喝酒不開車，開車不喝酒」喔。