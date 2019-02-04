不只過年吃個好彩頭！醫推「白蘿蔔食療」還可治嘴破、乾咳

▲白蘿蔔不只過年吃個好彩頭，生食其實也有食療功效。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

白蘿蔔是冬天盛產食材，在台灣習俗裡，白蘿蔔也有好彩頭的意思，是不少家庭過年圍爐必吃菜色，但除了熟食之外，其實白蘿蔔「生食」也可當作食療。中醫師周宗翰指出，白蘿蔔搗汁漱口可治口腔潰瘍，有咽喉乾燥、乾咳症狀的人，可用白蘿蔔汁加上梨汁、薑汁服用，易長痘痘的人，則可加甘蔗汁飲用，有助消炎解毒。

很多人都誤以為白蘿蔔很冷，但白蘿蔔真正性味是辛甘。周宗翰說，白蘿蔔搗汁漱口不僅可治口腔潰瘍，加上薑汁還可改善聲音沙啞，白蘿蔔汁、梨汁、生薑汁各1:1，加適量冰糖，分兩次溫開水服用可緩解乾咳，加甘蔗汁1:1調勻，則能消炎解毒，適合易長痘體質，更有促進胃腸蠕動的功效。

在中醫觀點中，白蘿蔔能清熱解毒、幫助消化，生食可升氣，熟食則是降氣，煮熟後沒有辛辣感，有利尿功效，一般來說，民眾食用的都是根部，但其實整株植物都是可吃的。

▲醫師指出，白蘿蔔汁加薑汁有助緩解乾咳症狀。（圖／記者趙于婷攝）

周宗翰進一步說明，白蘿蔔種子稱為「萊菔子」，是常用中藥，炒過能祛痰止咳，消食化積，可治療痰濁濕阻型的子宮肌瘤，蘿蔔葉有良好的抗氧化作用，能增加身體免疫力，豐富纖維也能治便祕。

但要注意的是，白蘿蔔不適合脾胃虛弱者，如大便稀者，要減少攝取；另外，很多老一輩的人都會說「白蘿蔔和人蔘一起吃」會「破氣」。對此，周宗翰解釋，氣有分好壞，如果能破除「積滯之氣」，有助正氣更佳，是有益健康的，所以服人參忌吃蘿蔔並沒有科學根據。