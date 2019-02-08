網友內心超X「過年鳥事Top10」！打牌輸錢小case...你討厭哪種

點評: 小編覺得沒有比腸胃炎更慘的了...



▲過年就是要打牌！但老是輸錢內心真的很X。（示意圖／記者錢玉紘攝）



網搜小組／綜合報導

忙了一年，終於迎接2019新年的到來，許多家庭都會藉由過年連假，和家人一起出國旅行好好陪伴彼此，或是有新添的家族成員也會一同返家感受濃厚的團圓氛圍。然而隨著「身分」不同，不能再伸手討紅包，還得開始包紅包給家人；此外，在家人圍爐歡聚時刻，還得忍受長輩們熱心「問候進攻」，讓你數度好想大發白眼，或是直接離開飯桌嗎？

《DailyView網路溫度計》過去曾透過《KEYPO網路大數據》統整出網友們在過年「最討厭的10大鳥事」，快看你和其他人不爽的雷事一不一樣呢？

第10名：打牌輸錢

過年就是要和親戚好友打麻將、玩撲克牌到天亮，順便試試今年自己的財運如何，是否能多賺壓歲錢！但話說小賭能怡情，有人贏錢自然就有人輸錢，倘若打了一整晚下來輸贏很大，甚至傷了和氣那可就不好啦，不過也別灰心，想想錢是輸給自家人，就多吃一點團圓飯消消氣啦！



▲沒得領紅包，還要煩惱要包給長輩多少錢嗎，好不容易入袋的年終就這樣沒了。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

第9名：苦惱紅包要包多少

吃完團圓飯，重頭戲就是要拿紅包啦！還記得小時候和長輩說「恭喜發財，紅包拿來」開心紅包入袋，但殊不知下一秒立馬被老媽「沒收」的陰影嗎？長大後換我們賺錢包紅包答謝長輩，才剛領到的年終就要領出來，幾張小朋友在一夜間飛走，荷包好傷啊，但對於父母幾十年來的養育之恩，這點小小心意算得了什麼，對吧？



第8名：腸胃炎

過年就是要返鄉大吃特吃長肉肉啊！但最痛苦的莫過於在過年過節時得到腸胃炎，什麼美食都不能吃，只能在一旁乾瞪眼，吃著口味清淡的粥。此外，過年許多診所沒有營業，只能忍痛到大醫院等掛急診，傷身又傷財，真的好衰。

第7名：親戚太煩愛碎唸

平時四散各地的親戚們在過年時齊聚一堂，本是開開心心迎接過年的氛圍，卻被愛碎唸、過度關心你生活的親戚給破壞了嗎？有些親戚一看見你，第一句話就是「什麼時候要結婚？」、「上班薪水好嗎？」、「啥時生小孩？」、「年終領多少？」真的好像飆罵「到底干你屁事啊！」。



▲過年到哪都人擠人，尤其香火鼎盛的廟宇每走一步都是考驗。（圖／《ETtoday新聞雲》示意圖）

第6名：到哪都是人

全家難得到齊，想安排個兩天一夜的行程，帶著雀躍的心出門，不用多久就會被擊垮，因為無論是到哪一個景點到處人山人海，充斥著觀光客，「台灣最美的風景就是人」這句話一點都沒錯。不僅景點人擠人，就連香火鼎盛的廟宇，每走一步都是考驗，可能還會被香戳到，但偶爾體驗一下這種熱鬧盛況也是不錯啦！

第5名：禁忌習俗特多

過年禁忌特多，長輩們都要晚輩們遵循流傳下來的習俗，像是大年初一不能洗衣服、大年初二女兒要回娘家，初三不適合到親戚家拜年，還有掃地要由外往內，才能把錢財掃進門，讓人光想就覺得好麻煩啊。

第4名：大掃除

積了一年的灰塵，真的不知道該從哪掃起，且家裡擺放的物品越來越多，光想要移動就覺得吃力。但大掃除有「迎新除舊」之意，所以媽媽們總是拉開嗓門要大家同心協力把家裡打掃乾淨，此時還是乖乖聽話，別惹媽媽生氣最實在。

第3名：怕胖

過年少不了吃年菜、吃零食、喝飲料，其背後隱藏的熱量可是很可觀的，尤其廉價全窩在家裡打麻將、看影片，過完一個年身材也胖了一圈，褲子都穿不下了才意識到自己真的胖了嗎？沒錯，很多人就是想著在過年放肆一下，沒想到後頭漫長減肥之路才要開始，所以團圓飯真的有吃就好，三餐大魚大肉對於身體也是種負擔。



▲過年最討厭發生的事情第2名就是感冒、生病，只能拖著病體看著大家狂歡。（示意圖／記者黃克翔攝）



第2名：感冒、生病

過年期間腸胃炎很痛苦，年夜飯只剩下吃粥的份，但同樣的，生病更讓人難過，一家大小出門遊玩，只剩下你一人病懨懨的做啥事都提不起勁，只能戴著口罩跟著家人走馬看花，心情格外淒涼。若遇上小孩或毛小孩破病，那真的是雪上加霜，過年期間找不到醫師，心急如焚比自己生病更痛苦。

第1名：塞車

全台走到哪都是人，景點排隊、買東西排隊，就連開車上國道也塞在車龍中，逼近過年時，整條高速公路只能以龜速前進，得靠強大的毅力才能抵達目的地，且到了還要找停車空位，開啟「鷹眼模式」也找不到一個可以偷插入的位置，每一個環節都像在浪費時間，最後想想還是賴在沙發上耍廢放鬆最實在。