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流感高峰！新北開「春節類流感特別門診」　3症狀快就醫

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春節類流感門診。（圖／衛生局提供）

▲新北市13家醫院開設95診類流感特別門診。（圖／新北市衛生局提供）

記者趙于婷／台北報導

根據往年經驗，流感疫情會在春節前後達到高峰，尤其今年春節長達9天，民眾外出拜年、出國或台商返鄉過年，都可能造成流感病毒散播。對此，新北市衛生局已輔導轄內13家醫院於春節期間開設95診次的類流感特別門診，春節期間若出現疑似流感症狀，可儘速至門診就醫。

新北市衛生局長陳潤秋指出，分析新北市這三年於春節假期（除夕至初三），平均每天約659人次因類流感症狀就醫，為妥善分配急診醫療資源，每年皆協調醫院開設類流感門診及鼓勵基層診所於假日期間開診，因應今年春節假期較長，衛生局積極輔導更多醫院加開類流感門診與抗病毒藥劑合約診所於春節假期開診，以紓解急診就醫人潮。

陳潤秋進一步說明，今年流感將在1月進入流行期，相較往年延遲，春節連假期間，返鄉及旅遊人潮眾多，頻繁社交活動更易使流感病毒傳播，造成感染人數快速增加，為避免急診壅塞引起交叉感染，已進一步協調13家醫院開設類流感門診，協調640家公費流感抗病毒藥劑合約院所在春節期間提供門診服務。

疾病管制科長許玉芬也呼籲，流感初期症狀是「一燒」、「二痛（頭痛、肌肉酸痛）」、「三疲倦」，長者、嬰幼兒、孕婦、免疫功能不全，慢性病患或BMI≧30者為併發重症高危險群，嚴重會導致死亡。有關類流感門診時段可至衛生局網站或撥打24小時防疫專線02-22586923。

關鍵字： 流感健康 類流感特別門診 急診 春節
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