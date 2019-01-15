白板筆「特殊氣味」有害？風險成份曝光...教3技巧安心用

點評: 白板筆很好用欸~~

▲白板筆對人體有無中毒的風險？（圖／翻攝自pixabay）

記者謝承恩／整理報導

使用白板筆，有沒有中毒風險？家醫師陳崇賢14日在臉書PO文分享，家中小孩非常喜歡用白板筆塗塗畫畫的，難免會擔心白板筆是不是有潛在的危害，以現在市售的環保白板筆，打開的特殊氣味，多數是醇類溶劑揮發的結果，只要在使用白板筆上要注意幾點，民眾不須太過驚慌有中毒的風險。

陳崇賢指出，白板筆的成分包含不溶於水的「樹脂」、「色素」、「易揮發溶劑」（酒精、乙二醇、異丙醇、丙酮，甲基異丁酮）以及「脫模劑」（release agent）等，當民眾書寫在白板上等溶劑揮發後，會殘留薄薄一層的樹脂。

其中脫模劑類似保護膜，可以避免樹脂與板子之間過於緊密結合，以便於白板筆的筆跡容易被擦掉，所以有些白板筆不容易擦掉，也和這個成分有關。在製造業上以模具生產商品的過程，也經常需要在模具上塗抹脫模劑，讓成品更容易從模具上脫落取出。

白板筆成份潛藏的3個風險：

主要在於揮發性溶劑的部分，也就是白板筆打開來那個特殊的氣味來源。現在市售的環保白板筆，多數是以醇類溶劑為主。（酒精和異丙醇為主）；安全性較高，以較具風險的異丙醇來說明：

1. 異丙醇 （Isopropyl Alcohol, IPA）

異丙醇對人體的急性危害遠大於藥用酒精（造成半數實驗動物死亡的劑量LD50：異丙醇為4.42～5.84 mg/kg；乙醇為7060 mg/kg），輕度會刺激上呼吸道與眼睛，短時間大量吸入其蒸氣可能會造成暈眩、協調功能喪失及深度昏迷等症狀。

大量暴露時則會造成意識喪失及死亡。而長期慢性的暴露，可能導致頭昏、疲倦等現象，甚至肝臟及腎臟功能也會受到影響。依據物質安全資料表中，其八小時日時平均容許濃度 (PEL-TWA) 為400 ppm。

不過，這樣的暴露劑量，以白板筆的墨水量而言，是不容易達到的！

▲用手擦白板筆，可能會造成接觸性皮膚炎。（圖／ETtoday資料照）

要注意的反而是可能造成「接觸性皮膚炎」。 異丙醇殘留在皮膚上的時間較酒精長，也會帶走油脂及水份，若皮膚表皮有破損（如：異位性皮膚炎的小朋友、本來就皮膚乾燥的人、慢性溼疹、富貴手等），出現接觸性皮膚炎的機率較高。

2. 酮類溶劑

因為毒性較高，目前幾乎沒看到了，不過建議選購時還是仔細看看成份表。這兒以丙酮做為例子說明：短期吸入中等到高劑量的丙酮，會使鼻子、喉嚨、肺臟及眼睛感到刺激，造成頭暈、頭痛、混亂、血壓升高、噁心、嘔吐、意識不清、昏迷，甚至造成女性經期縮短。

丙酮的工作場所中八小時日時量平均容許濃度 （PEL-TWA）為200 ppm。（可以看到容許濃度就比異丙醇要低了）

3. 芳香族類溶劑

因為這類的溶劑更便宜，揮發性也好，在一些黑心的廠家可能會使用；如：甲苯。但是，對身體的危害也更大！

低到中濃度的甲苯會導致疲憊、虛弱、喝醉酒狀態、記憶力降低、嘔吐、食慾降低和聽覺及顏色辨識度的減少。當停止暴露到甲苯後，這些症狀通常會消失。

若短時間內吸入高濃度的甲苯，可能會感受到輕微頭痛、頭暈目眩及嗜睡。甲苯也有可能會導致意識不清甚至死亡。高濃度的甲苯可能會影響到腎臟。台灣勞工作業環境空氣中有害物容許濃度標準規定，工作場所中八小時日時量平均容許濃度（PEL-TWA）為100 ppm。

▲來源不明的白板筆，小心成份容易傷身。（圖／翻攝自pixabay）

陳崇賢也提醒，現在市售的環保白板筆，多數是以酒精和異丙醇為主，安全性較高成份危害很低，不要自己嚇自己。但也要注意在選購及使用白板筆上，也要小心以下三點：

1. 買有牌子的白牌筆，不要隨便買一些來路不明的。

2. 不要用手來當板擦！如果你本來皮膚就不好，可能會造成接觸性皮膚炎。

3. 使用完記得把蓋子蓋好，除了避免它太快乾掉傷荷包外，也減少揮發性溶劑在空氣中的濃度。