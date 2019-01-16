愛吃辣必收藏！9款世界知名辣椒：第一名辣到發疱、致命

▲辣椒分為許多種類和不同的辣度。（圖／翻攝自pixabay）

圖、文／我是阿明

愛吃辣、食物沒加辣就吃不下？辣椒在美食世界裡，扮演著重要的辛香料角色，有時少了它畫龍點睛，整道菜餚可能吃起來就不對勁了，然而辣椒品種百百款，顏色、大小，甚至是摘採後的處理方式，都會影響到辣教的辣度，喜愛吃辣椒的朋友照過來！

阿明今天來跟風時事，帶大家認識一下世界知名的辣椒有哪些、辣度第一名的辣椒又是誰，科普完，大家再去循序漸進的挑戰一下。

• 龍之氣息Dragon’s Breath

別聽它名字好像很中二，「龍之氣息」可是我們目前世界上最辣的辣椒品種，史高維爾指標約248萬SHU，出自於英格蘭威爾斯聖亞薩，原本只是為了栽培新品種要參加花卉大展，但卻誤打誤撞打破世界紀錄；外觀較小，底部呈現扁平，表面光滑，結果實的過程中會往內皺縮並帶有蜷曲，別小看它小巧的身軀，龍之氣息的辣，可是會讓你辣到長疱，敏感者吃到甚至致命！

• 千里達莫魯加毒蠍椒Moruga

產地在古巴哈瓦那，辣度1481000SHU的「千里達莫魯加毒蠍椒」，圓短的身型，宛如玫瑰花瓣般，確是名副其實的「小辣椒」，它的辣度曾摘下2012年世界第一辣姊的冠軍寶座。

• 卡羅來納死神辣椒Carolina Reapers

卡羅來納死神辣椒如其名的可怕，能讓人辣到抽蓄，產自美國南卡羅萊納州，辣度2200000SHU，是2013年金氏世界紀錄認證的地球上最辣的辣椒，但市面上少見。

• 印度鬼椒Naga Moricni

產於愛吃辣的國度─印度，辣度1598227SHU，叫鬼椒已經讓人畏懼，但其只要吃一小口就會蔓延全深的辣度，讓它又有「斷魂椒」之稱，曾獲得2017年世界第一辣姊寶座。

• 巧克力辣椒chocolate habanero chili

生產於墨西哥，辣度40000~500000SHU，因外型紅到發紫、色澤如巧克力般而得名，其嗆辣風味也很與眾不同，雖吃下去的第一口嗆辣感覺會直衝腦門，但辣的感覺來的快去的快，就像愛情一樣。

• 牛角椒Capsicum annuum

生產地分布在中南美洲，辣度15000~30000SHU，外型高瘦，吃下去喉嚨會感覺有微微的發熱的感覺，但對嗜辣者來說反而是唰嘴、增添料理色澤風味的辣度而已，是款人氣很高的辣椒品種。

• 朝天椒Hot Pepper

又稱雞心辣椒，是幾乎人人都聽過的辣椒種類，辣度為50000~100000SHU，外型鮮紅且穠纖合度，入口後，舌頭會有微微灼熱感，是不少嗜辣者的入門選擇，是最後歡迎的「辣妹」。

• 墨西哥辣椒Jalapeno M

生吃也沒問題的墨西哥辣椒，生產地主要為墨西哥，辣度6000~8000SHU，身型瘦短，很受外國人喜愛，雖人氣不如其他辣椒姐妹，但卻有自己的風味特色。

• 青龍辣椒Sweet Chill

青龍辣椒辣度僅0~5000SHU，是小朋友也能接受嘗試的辣度，主要種植於中南美洲，外型綠色、表皮皺皺的，雖外觀不討喜，但用於烹飪上是很好的提味調味料，又有「糯米椒」之稱，是人緣相當好辣椒。

辣‧椒‧知‧識‧補‧給‧站：

辣椒種類豐富，以外表簡單區分，顏色方面，紅辣椒比青辣椒辣，體積方面，越小的辣椒則越辣。而常聽見、用來公定辣椒「辣度」的量尺SHU，則是1912年時，美國化學家韋伯．史高維爾Wilbur Scoville，開發的一個測量辣椒素的指標，測試方法就是以他的名字命名，叫「Scoville感官辣度測試」，而辣度的單位也因此翻譯為史高維爾單位Scoville heat unit，簡稱SHU。