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「血便拉一個月」罹患腸癌！患者驚：都沒不良習慣

點評:很多腸癌患者怕裝人工肛門...
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▲▼大腸癌。（圖／亞洲大學附設醫院提供）

▲患者直腸部位竟長出一顆約1.5公分的腫瘤。（圖／亞洲大學附設醫院提供）

記者謝承恩／綜合報導

台中一名53歲王姓老師，最近發現排便習慣改變，且肛門出血情形持續一個多月，赴醫檢查確診為直腸癌第一期，令他十分震驚，不僅得放棄教職休養，還擔心需做人工肛門影響生活品質，所幸症狀發現得早，透過「經肛門微創手術」挖除肛門口腫瘤，再搭配五週電化療後，王男不但成功保肛，也延續最熱愛的教學工作。

亞洲大學附屬醫院大腸直腸外科主任江驊哲表示，王老師教學認真，生活規律，也無任何不良習慣，十分不解為何會罹癌，研判可能長年教學、研究兩頭燒，工作壓力大，進而埋下罹癌的主因。

江驊哲指出，患者到門診檢查時，僅透露「血便拉了一個多月，感覺不太對勁」，經透過肛門指診及大腸鏡檢查，發現直腸部位竟長出一顆約1.5公分的腫瘤，核磁共振及切片證實為直腸癌第一期，所幸腫瘤病理組織分化良好，距離肛門口約３公分，透過經肛門3D微創手術切除病兆，仍能保有原本的生活品質。

江驊哲解釋，直腸是肛門和乙狀結腸之間的一小段腸道，主要功用為儲存糞便，直腸癌患者約佔大腸直腸癌患者的4成，多數病人因害怕開刀切除肛門後，須於腹部裝置人工肛門，不僅得時常清理排泄物，更擔心身上不時飄出異味，影響社交生活及尊嚴，故拖延疾病且置之不理，不願積極治療。

▲▼大腸癌。（圖／亞洲大學附設醫院提供）

▲50歲以上的民眾每年應接受一次大腸鏡檢查，平時也應觀察糞便的型態。（圖／亞洲大學附設醫院提供）

江驊哲介紹，傳統直腸癌手術經腹部進行手術，大致有分低位直腸切除合併人工肛門手術，或腹部會陰聯合切除手術，可使用微創腹腔鏡或者剖腹手術進行，兩者都有機會裝置人工肛門，且影響排便功能，而「經肛門微創手術」是由肛門口進入，將直腸腫瘤完整切除，腹部完全沒有傷口、恢復快，也不會切除肛門，使肛門控制排便的功能可完整保留，術前或術後搭配電療，可預防腫瘤復發。

醫師提醒，50歲以上的民眾每年應接受一次大腸鏡檢查，平時也應觀察糞便的型態，若出現大便變細、有解不乾淨之感、血便、體重驟降、不明原因貧血等狀況，應盡早就醫，基本上一天大便3次，或3天大便一次都屬正常，若排便習慣突然改變，就要提高警覺，才能早期發現、早期治療。

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