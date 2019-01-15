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便祕分3類型...對症搞懂你是哪一種　中醫教你喝「茶」減緩

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.正妹便祕、腹痛（圖／記者黃克翔攝）

▲便秘容易引發許多病症。（圖／記者黃克翔攝）

生活中心／綜合報導

一星期內排便次數少於3次，且持續達6週以上，都算是「便秘」，常見的便秘問題，都有可能引發肥胖、體臭、腹脹、厭食、癌症、神經衰弱、心血管等疾病。大林慈濟醫院中醫部喬韻文醫師表示，便秘的後遺症很多，嚴重時甚至可能造成猝死，因此針對「熱秘型」、「氣秘型」、「虛秘型」便祕，推薦相對應的茶飲以減緩症狀的發生。

▲便祕茶飲。（圖／大林慈濟醫院提供）

▲便祕茶飲。（圖／大林慈濟醫院提供）

喬韻文表示，熱秘型的民眾可飲用「纖暢決明茶」以降低大便乾硬、痔瘡、便血、肛裂、腹部脹滿、按壓作痛、口乾口臭、容易嘴破、長痘痘、心煩易怒、身熱面赤、小便短赤等問題，製作方法是以決明子、菊花、山楂等材料，將藥材洗淨，包入過濾袋以便重複回沖，置入保溫杯中，沖入沸水悶泡20分鐘後即可代茶服用。

▲便祕茶飲。（圖／大林慈濟醫院提供）

▲熱秘型的民眾可飲用「纖暢決明茶」。（圖／大林慈濟醫院提供）

平時容易情緒緊張焦躁或憂鬱的民眾，或工作忙碌久坐少動而便秘的人，多半屬於氣秘型，喬醫師建議飲用「玫瑰順氣飲」來調理經常打嗝、脹氣或放屁、腹脹不欲食的問題。必須準備粉紅玫瑰、決明子、陳皮等藥材，同樣置入保溫杯中沖泡即可。

▲便祕茶飲。（圖／大林慈濟醫院提供）

▲氣秘型的民眾可飲用「玫瑰順氣飲」。（圖／大林慈濟醫院提供）

喬韻文說，平時過度疲勞、活動量小或長期臥病的人，像是年老體弱或產後虛損的婦女，屬於虛秘型除大便乾結或細軟難以排出，解便後疲憊乏力短氣，也常伴隨面色蒼白或萎黃，頭暈目眩等症狀，因此建議飲用「人參首烏茶」，使用黨參、何首烏、紅棗，將藥材沖入沸水悶泡20分鐘後即可代茶服用。

▲便祕茶飲。（圖／大林慈濟醫院提供）

▲虛秘型的民眾可飲用「人參首烏茶」。（圖／大林慈濟醫院提供）

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關鍵字： 便秘 中醫 茶飲 大林慈濟醫院 健康百科
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