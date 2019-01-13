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你便便要20分鐘？解決便祕比想像中簡單但不是滑手機、看雜誌

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▲有的人上大號就要 20分鐘或以上的時間，所以乾脆在廁所滑手機、看報紙和雜誌。（影／蒼藍鴿的醫學天地提供，請勿任意使用）

 大便，馬桶，排便。（圖／示意圖／達志影像）

▲有便祕的人會覺得大便硬硬的，排不出來，很是難受。（圖／示意圖／達志影像）

文／生活中心　影、圖／播吧

你有便秘的困擾嗎？有的人上大號就要 20分鐘或以上的時間，所以乾脆在廁所滑手機、看報紙和雜誌，這就是便祕嗎？要回答這個問題，就需要先釐清大便的構成要素，來聽聽蒼藍鴿醫師是怎麼說的，解決便祕其實比你想像中還要簡單。 

▲便祕。（圖／蒼藍鴿的醫學天地提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

 ▲糞便被排出體外前，大腸會先吸收其水份，讓殘渣固體化，而便祕就是糞便過硬的狀態。（圖／蒼藍鴿的醫學天地提供，請勿任意使用）

我們所吃的食物會從食道進來，送至胃，然後再到小腸，蒼藍鴿指出，這數公尺長的小腸會幫助消化食物和吸收，將不要的殘渣接著送往大腸，最後形成了糞便。糞便被排出體外前，大腸會先吸收其水份，讓殘渣固體化，而便祕就是糞便過硬的狀態。

▲水,喝水,白開水,杯子,玻璃杯。（圖／翻攝自pixabay）

▲一個人喝不夠水的話，加上腸胃道又把水份給吸收的情況下，自然糞便就會變得乾癟。（圖／翻攝自pixabay）

蒼藍鴿說，大便過硬有幾個因素，第一、水份太少。一個人喝不夠水的話，加上腸胃道又把水份給吸收的情況下，自然糞便就會變得乾癟。第二、纖維質太少，這會導致水份沒辦法被殘渣吸收，大便就會是硬的。因此，解決便秘可以透過喝水，讓殘渣不會被腸道完全榨乾水份，大便有些水份就會比較滑順；此外，多攝取蔬果的纖維質能有效幫助大便的形成和水份的吸附，便祕困擾就不再是問題。

▲大便，上大號，馬桶，廁所。（圖／達志示意圖）

▲長時間坐在馬桶上的姿勢也會使直腸的靜脈壓力有負擔，便秘反而越發嚴重。（圖／達志示意圖）

專心大便其實很重要，蒼藍鴿解釋，當一個人用大便的時間做其他的事情時，往往時間就會延長，長時間坐在馬桶上的姿勢也會使直腸的靜脈壓力有負擔，便秘反而越發嚴重，甚至容易有痔瘡的問題。蒼藍鴿建議，不要讓自己一直處於靜態模式，這會使腸胃蠕動退化，間接造成排便的不順暢，有空可以多走路和運動。若有排便不順的問題，也可以嘗試每天固定一個時間大便，當身體適應了這個節奏，長期下來排便也會比較順暢。

蒼藍鴿的醫學天地，我是一位小醫師，希望讓更多人了解生活中的醫學，現有經營：粉絲團YouTube頻道

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